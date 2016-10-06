At kalmadı yulafı bize yediriyorlar

Ezber bozan açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü kardiyolog Prof. Dr.Canan Karatay'dan yine çarpıcı bir çıkış geldi. Son yıllarda diyetisyenler tarafından kahvaltıların vazgeçilmezi haline getirilen yulafın insan sağlığına zararlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay,"İşlem görmemiş tahıllar insan içinfaydalıdır. Ama işlem görmüşlerinfaydadan çok zararı vardır" dedi.
'HİÇBİR KANIT YOK'
Yulafın at yemi olduğunu ifade eden ve işlem görmemiş yulafı bulmanın mümkün olmadığını belirten Prof. Karatay şöyle devam etti: "Endüstriyel işlem görmüş tahıllar tehlikelidir. Bir örnek vereyim. Yulaf sağlıklıdır;ben çocukkenyulaf atlaraverilirdi. Şimdio yulafı aldılar,alladılarpulladılarpaketekoydular.Lezzetli ve sağlıklı diyesatıyorlar. Tabii 70 milyonatı bulmak kolay mı? Yulaf diyetlerinin sağlıklı olduğunu da daha bugüne kadar kimse göstermemiştir." YAĞ yararlı Doğal yağların zararlı olmadığını anlatan Prof. Dr. Karatay, "Yıllarca az yağlıyenildi, az yağlı yenildiği zaman bununyeri şekerle kapatıldı. Kalp hastalığıazalmadı, obezite, şeker hastalığıarttı. Demek ki bir yerde yanlışyapılmış" diyerek yağlı etlerin ve yağlı balığın yenilmesi gerektiğini vurguladı.
'ANA SÜTÜ GİBİDİR'
Her fırsatta 'En yararlı meyve zeytintir' diyen, bol bol zeytinyağı tüketilmesini öneren, Prof. Dr. Canan Karatay, bu konuda şunları söyledi: "Kalp krizini yapan yağlardeğil şeker yüksekliğidir. Doğalyağlar kalp krizini önler. Zeytinyağı,doğanın biz yetişkinlere sunduğuana sütüdür. Günde 2 fincanzeytinyağı içmelisiniz"
KALPHASTALIĞIGENETİKDEĞİLDİR
Bomba açıklamalarıyla meslektaşları tarafından da sık sık eleştirilen Prof. Dr. Canan Karatay, kalp hastalığının genetik olmadığını ifade etti. Bütün hastalıkların günümüzde genç yaşlara kadar indiğini söyleyen Prof. Dr. Karatay, yanlış beslenmeye dikkat çekti. "Şeker çocukların düşmanıdır" diyen Prof. Dr. Karatay, kalp hastalıkları ve diyabetten de hatalı beslenmeyi sorumlu tuttu.
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