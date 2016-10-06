Afrodizyak kekik

Şifalı baharatlardan kekikgerilimi azaltıp, mikropları öldürüyor. Yemeklere lezzet veren kekik cinsel organlarda kan akışını kuvvetlendirip, cinsel isteği ve gücü artırıyor. Salgı bezlerinin fonksiyonunu çoğaltan kekiğin bazı faydaları şöyle sıralanıyor:
KULUNÇ AĞRILARINDA: Yağından ağrıyan yerlere sürüp ovalamak gerekir.
SANCILARDA: Bitkisi kaynatılıp suyundan içilir. Kaynamış suya birkaç damla yağından ilavesi ile ıhlamur gibi içilmesi de tavsiye edilir. Ancak öncelikle doktora danışılmalıdır.
SOĞUK ALGINLIĞIN DA: Kekik yağından birkaç damla kesme şekere damlatılıp yenilir. Kekik vücuttan solunum yoluyla atılır. Atılırken zararlı bakterileri öldürür. Kekik çayı gargarası boğaz iltihabına iyi gelir.
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