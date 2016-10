Siyah turp-bal dirençli kal

değişimi ile birlikte soğuk algınlıkları hastalıklarında da artış yaşanıyor. nezle ve grip ten korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğini belirterek, siyah turp ve bal tüketilmesini öneriyor., hastalıklara teslim olmamak için yapılması gerekenleri şöyle anlatıyor...Bağışıklık sistemi, vücudumuzu enfeksiyonlara yol açan virüs, bakteri ve parazit gibi mikroorganizmaların zararlı etkilerine karşı koruyan sistemdir. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak mümkündür.Vücut direncini artırmak için süt, et grubu, sebze, meyve, yağ ve yağlı tohumlar, tahıllar günlük beslenmemizde dengeli bir şekilde yer almalıdır. Tabi iyi beslenelim derken dozu kaçırmamalıyız.Bağışıklık sistemimizi çok yemek değil, yeterli ve kaliteli beslenmek güçlendirir.Kahvaltı, gece açlığını takiben, biten enerjinin tekrar depolanabilmesi için en önemli öğündür.Kahvaltıda C vitamini içeriği yüksek bir yeşil çay ya da bağışıklık sistemini destekleyici adaçayı, ıhlamur, melisa ya da papatya çayı, 1 tatlı kaşığı organik bal, 2 parça ceviz ya da çiğ badem, 1 bardak yağsız süt ya da 1 dilim light peynir, haşlanmış yumurta, lif içeriği ve besin değeri zengin tam buğday ekmeği ve tabii ki organik mevsim sebzeleri yenmeli.Omega-3'ler antiinflamatuar etkiye sahiptir. Ayrıca viral, bakteriyel, paraziter enfeksiyonlara karşı konakçı defansını zayıflatarak hastalıklardan koruyucu etkiye sahiptir.Omega-3 yağ asitleri (EPA & DHA) derin ve soğuk sularda yaşayan balıklarda fazlaca bulunur. Özellikle somon, uskumru ve ton balığı yenilmelidir. Anne sütü, keten tohumu, ceviz, badem, fındıkta, koyu yeşil sebzelerde de bulunur.Ayrıca ekinezya, ıhlamur, kuşburnu, ada çayı ve bol limonlu bir yeşil çay bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamızı sağlayacaktır."Siyah turp akciğerleri kuvvetlendirir, karaciğer hücrelerini uyarır, safra kesesinin boşalmasını sağlar.Diş etlerinin kanamasını önler, iştah açar. Hazmı kolaylaştırır ve kan yapar.İdrar söktürür ve sinir sistemini dinlendirir, bronşitlerde, astım, boğmaca ve romatizma da etkilidir.Alerji ve egzama hastalıklarına iyi gelir, sıkıntıyı giderir uyku verir.Erkeklik gücünü arttırır, alerjiyi iyileştirir, ağrı keser.Romatizma ve damar sertliğine iyi gelir, kanı zehirlerden temizler.Boğaz hastalıklarına karşı şifalıdır, solunum yollarındaki yanmayı geçirir.Astımlıların solunumunu düzene sokar, tükürük ve mide salgısını artırır.Sindirimi hızlandırır ve mikrop öldürücü etkisi de vardır.Safra kesesinde taş olanlar kullanılmamalıdır. Mutfak robotuyla ezilen turp suyu, acı tadını kaybetmesi için bir müddet buzdolabında bekletilir ve daha sonra biraz balla karıştırılarak içilir. Her seferinde taze olarak kullanılmalıdır.;