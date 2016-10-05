Sıcak tehdit

ABD'li pop yıldızı BirtneySpears gibi saç dökülmesindenyakınıyorsanız dikkat! Dr.Daghu Reddy, saçlarını korumakisteyenlere önemli uyarılarda bulundu.Britney Spears'ın birara başını kazıttığını söyleyenDr. Reddy, saçları döken 4 anaetkeni şöyle sıraladı:
UYARILARA DİKKAT
"Günde belli miktarda saç dökülmesi normaldir. Altında herhangi bir hastalık yoksa saç dökülmesinin nedenleri şöyle sıralanabilir; ilki sıcak su, ikincisi klorlu su,üçüncüsü boya, dördüncüsü de düzleştiriciler. Bu tehditlerden uzak durarak saçlarınızı koruyup, rahatlıkla uzatabilirsiniz."
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