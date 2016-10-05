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Sıcak tehdit

Sıcak tehdit
ABD'li pop yıldızı Birtney Spears gibi saç dökülmesinden yakınıyorsanız dikkat! Dr. Daghu Reddy, saçlarını korumak isteyenlere önemli uyarılarda bulundu. Britney Spears'ın bir ara başını kazıttığını söyleyen Dr. Reddy, saçları döken 4 ana etkeni şöyle sıraladı:

UYARILARA DİKKAT
"Günde belli miktarda saç dökülmesi normaldir. Altında herhangi bir hastalık yoksa saç dökülmesinin nedenleri şöyle sıralanabilir; ilki sıcak su, ikincisi klorlu su, üçüncüsü boya, dördüncüsü de düzleştiriciler. Bu tehditlerden uzak durarak saçlarınızı koruyup, rahatlıkla uzatabilirsiniz."
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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