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Göz bebeğinden kolesterolü oku

Göz bebeğinden kolesterolü oku
Kalp-damar hastalıklarına yol açarak hayatı tehdit eden kolesterol gözlerden belirti veriyor. Gözün şeffaf ön kısmında, yani korneada beyaz bir halka oluştuğunda kolesterolden şüphelenmek gerektiğini söyleyen İngiliz uzmanlar, "Eğer 40 yaş altındaysanız bu beyaz halka kesin kolesterol belirtisidir" diyor. 40 yaş üzerinde olanlar için yaşlanmanın belirtisi olabileceğini anlatan uzmanlar, "Ancak yine de bir doktor kontrolünden geçmek gerekir. Öyle ki, kan damarlarındaki kolesterolün göze yerleşme ihtimali var" uyarısı yapıyor.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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