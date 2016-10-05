Göz bebeğinden kolesterolü oku

Kalp-damar hastalıklarına yol açarak hayatı tehdit eden kolesterol gözlerden belirti veriyor. Gözün şeffaf ön kısmında, yani korneada beyaz bir halkaoluştuğunda kolesteroldenşüphelenmek gerektiğini söyleyen İngiliz uzmanlar, "Eğer40 yaş altındaysanız bu beyazhalka kesin kolesterolbelirtisidir" diyor. 40 yaş üzerinde olanlar için yaşlanmanın belirtisi olabileceğini anlatan uzmanlar, "Ancak yine de bir doktor kontrolünden geçmek gerekir. Öyle ki, kan damarlarındaki kolesterolüngöze yerleşme ihtimalivar" uyarısı yapıyor.
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