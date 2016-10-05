Fıstık gibi aşk

Afrodizyak etki gösteren kuruyemişlerden Antep fıstığı bol miktarda protein ve mineral barındırır. Cinsel gücü artırıcı etkisi ile dikkat çeker. Ancak kalori değeri yüksek olduğu için aşırı miktarda tüketilmemesi gerekir. Doymamış yağ oranı içerdiğinden kolesterolü yükseltmez. Bu süper kuruyemişin faydaları şöyle:
Enerji verir. Yorgunluğugiderir.
Bedeni ve zihni kuvvetlendirir. Cinsel gücü arttırır.
Karaciğerin ve bağırsakların düzenli çalışmasına faydalıdır. Böbrek ağrılarınıhafifletir.
Kalp hastalıkları riskini azaltır. Vücudun gelişmesinidestekler.
Hastalarda iyileşmeyi hızlandırır. Öksürüğügeçirir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.