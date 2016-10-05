  1. Sıcak tehdit

Fıstık gibi aşk

Antep fıstığı; zengin içeriği ile vücuda enerji verirken cinsel sorun yaşayanlara da mutluluk getiriyor...

Fıstık gibi aşk
Afrodizyak etki gösteren kuruyemişlerden Antep fıstığı bol miktarda protein ve mineral barındırır. Cinsel gücü artırıcı etkisi ile dikkat çeker. Ancak kalori değeri yüksek olduğu için aşırı miktarda tüketilmemesi gerekir. Doymamış yağ oranı içerdiğinden kolesterolü yükseltmez. Bu süper kuruyemişin faydaları şöyle:
Enerji verir.
Yorgunluğu giderir.
Bedeni ve zihni kuvvetlendirir.
Cinsel gücü arttırır.
Karaciğerin ve bağırsakların düzenli çalışmasına faydalıdır.
Böbrek ağrılarını hafifletir.
Kalp hastalıkları riskini azaltır.
Vücudun gelişmesini destekler.
Hastalarda iyileşmeyi hızlandırır.
Öksürüğü geçirir.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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