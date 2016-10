Son model diyet

İç giyim devi Victoria's Secret meleği Adriana Lima, "incelik" sırrını açıkladı. Brezilyalı manken, protein diyeti ve sporla formda kaldığını anlattı. Ekmekten uzak durduğunu ve her gün 3 litre su tükettiğini vurguladı. Haftada 2 kez boks yapıp, her gün yarım saat ip atladığını da söyleyen güzel model, doktor kontrolünde yaptığı diyet menüsünü ise şu şekilde sıraladı:



Kahvaltı:

Brokoli, ıspanak ve yulaflı yumurta



Öğle yemeği:

Izgara balık, buharda pişirilmiş sebze



Akşam:

Yağsız et ve sebze



Ara öğün:

Havuç, böğürtlen