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Son model diyet

Son model diyet
İç giyim devi Victoria's Secret meleği Adriana Lima, "incelik" sırrını açıkladı. Brezilyalı manken, protein diyeti ve sporla formda kaldığını anlattı. Ekmekten uzak durduğunu ve her gün 3 litre su tükettiğini vurguladı. Haftada 2 kez boks yapıp, her gün yarım saat ip atladığını da söyleyen güzel model, doktor kontrolünde yaptığı diyet menüsünü ise şu şekilde sıraladı:

Kahvaltı:
Brokoli, ıspanak ve yulaflı yumurta

Öğle yemeği:
Izgara balık, buharda pişirilmiş sebze

Akşam:
Yağsız et ve sebze

Ara öğün:
Havuç, böğürtlen
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