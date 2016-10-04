Son model diyet

İç giyim devi Victoria's Secret meleği AdrianaLima, "incelik" sırrını açıkladı. Brezilyalı manken, protein diyeti ve sporla formda kaldığını anlattı. Ekmekten uzakdurduğunu ve her gün 3 litre sutükettiğini vurguladı. Haftada 2 kez boks yapıp, her gün yarım saat ip atladığını da söyleyen güzel model, doktor kontrolünde yaptığı diyet menüsünü ise şu şekilde sıraladı:
Kahvaltı:
Brokoli, ıspanak ve yulaflı yumurta
Öğle yemeği:
Izgara balık, buharda pişirilmiş sebze
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