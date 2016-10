Havuç-lahana kanser kovala

kanseri, kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olarak biliniyor. Avrupa'da her 8 kadından biri, ülkemizde de her 12 kadından 1'i meme kanseri yle mücadele ediyor. Günlük hayatınızda yapacağınız bazı değişiklikler ise hastalıktan koruyor. Uzmanlar şunları öneriyor:İdeal kiloya sahip kadınların, fazla kilolu olanlara göre menopoz dönemi sonrası meme kanserine yakalanma riskleri daha az. Fazla kilo, meme kanseri açısından risk oluşturuyor.Haftada en az 4 gün spor yapmak, kilo kontrolünü sağlıyor ve risk faktörü olan yüksek östrojen düzeyini dengeliyor. Ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.Yağ içeriği yüksek besinler uzun süreli tüketildiklerinde kandaki östrojen düzeyleri yükseldiği için meme kanseri riski artıyor. Haftada 5 kez kırmızı et tüketmenin meme kanserini arttırdığı yönünde araştırmalar bulunuyor. Bu nedenle meme kanserinden korunma k için kırmızı et tüketimini abartmayın. Günde 5-6 porsiyon sebze meyve tüketmeye de özen gösterin.Emzirme hem annenin hem de bebeğin kansere yakalanma riskini düşürüyor. Özellikle bebeğinizin büyümesinde bir sorun yoksa ve doktorunuz gerek görmüyorsa 6 ay sadece anne sütü ile besleyin.Yapılan araştırmalara göre; ilk çocuğunu 30 yaşından sonra doğuran kadınlarda meme kanseri görülme oranı 20 yaşından önce doğuranlara göre 2 kat artıyor. Bunun nedeni ise geç doğum yapan veya hiç doğum yapmayan kadınların memelerinin kanserojenik maddelerden daha fazla etkilenmeleri.Sigara kullanımı, meme kanseri dahil olmak üzere birçok kanserin gelişme riskini artırıyor. Ayrıca çalışmalar, her gün düzenli olarak 3 kadeh ve daha fazla alkol tüketenlerdeki meme kanseri riskinin tüketmeyenlere oranla yüzde 40 daha fazla olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni ise alkolün östrojen metabolizmasını etkilemesi ve risk faktörü olan östrojenin kandaki düzeyini yükseltmesi.Batı tarzı yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olan stres, bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor. Bunun sonucunda meme kanseri riskini artırıyor.İçerdiği "polifenoller" sayesinde meme kanserinden koruyor. Günde 1 fincan yeşil çay içmenizde fayda var.İçerdiği Omega-3 yağ asidi, kanser riskini azaltıyor. Haftada 1-2 kere balık tüketin.İçerdikleri "isotiyosiyanat" sayesinde özellikle menopoz sonrasındaki kadınlarda östrojen metabolizması üzerinde etki yaparak meme kanseri riskini düşürüyor. Bu besinlerin içinde bulunan karotenoid, isoflovan; A, C ve E vitamini de risk azaltmada etkili diğer unsurlar.Yapılarında bulunan "lignan", kadınlarda anti östrojenik etki göstererek kanser riskini azaltıyor. Tam tahıllı besinler,susam, sarımsak, zeytinyağı da kanserli hücre oluşumunu engelliyor.Keten tohumu : Östrojen düzeyini yükselterek, tümör oluşumunu artırabileceği yönünde çalışmalar bulunuyor.Dokularda olumsuz etkileşime girerek, kanser oluşumunu artırıyor. Ayrıca şeker ve cips gibi yiyecekler de kanserli hücreleri besliyor.Düşük kalsiyum ile beslenen kadınlarda meme kanseri riski artıyor. Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri, kalsiyum açısından zengin olduğu için başta meme kanseri olmak üzere tüm kanser türlerine karşı koruma sağlıyor.