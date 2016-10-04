Biber aşkı ateşliyor!

Yaşın ilerlemesine bağlı olarak cinsel performansve istekte azalma yaşanıyor. Uzmanlar, cinsel hayatı uzatan besinlere dikkat çekiyor. Bu gıdaların başında biber yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre, Cvitamini deposu olan biber, afrodizyak etkiler taşıyor. Kadın ve erkekte cinsel isteği arttırıyor. Bağışıklık sistemini ve kan dolaşımını hızlandıran biber, bu özelliği sayesinde sperm kalitesini yükseltiyor. Özellikle çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek veriyor. Cinseletkileri öne çıkanbiberin sağlığa olandiğer faydaları iseşöyle sıralanıyor:
♦ Tansiyonu dengede tutuyor.
♦ Diş ağlarını kesiyor.
♦ Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor.
♦ Kanserli hücrelerinyayılmasını durduruyor.
♦ Ağız kokusunu önlüyor.
♦ Cildi güzelleştiriyor.
♦ Kilo vermeye yardımcı oluyor.
♦ Kan şekerinidüzenliyor.
♦ Göz sağlığına iyi geliyor.
♦ Saç dökülmeleriniönlüyor ve saçın sağlıklıuzamasını sağlıyor.
♦ Sindirim sistemini düzenliyor, kabızlığı önlüyor.
♦ Kalp sağlığı üzerindeadeta ilaç etkisi yapıyor.
♦ Hafızayı güçlendirerek zihni genç tutuyor.
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