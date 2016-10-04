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aşkı ateşliyor!

C vitamini deposu cinsel isteği kamçılıyor. Erkeklerde sperm kalitesini arttırarak kısırlık tedavisine destek oluyor...

Biber aşkı ateşliyor!
Yaşın ilerlemesine bağlı olarak cinsel performans ve istekte azalma yaşanıyor. Uzmanlar, cinsel hayatı uzatan besinlere dikkat çekiyor. Bu gıdaların başında biber yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre, C vitamini deposu olan , afrodizyak etkiler taşıyor. Kadın ve erkekte cinsel isteği arttırıyor. Bağışıklık sistemini ve kan dolaşımını hızlandıran biber, bu özelliği sayesinde sperm kalitesini yükseltiyor. Özellikle çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek veriyor. Cinsel etkileri öne çıkan biberin sağlığa olan diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
♦ Tansiyonu dengede tutuyor.
Diş ağlarını kesiyor.
♦ Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor.
Kanserli hücrelerin yayılmasını durduruyor.
♦ Ağız kokusunu önlüyor.
Cildi güzelleştiriyor.
♦ Kilo vermeye yardımcı oluyor.
Kan şekerini düzenliyor.
♦ Göz sağlığına iyi geliyor.
Saç dökülmelerini önlüyor ve saçın sağlıklı uzamasını sağlıyor.
♦ Sindirim sistemini düzenliyor, kabızlığı önlüyor.
Kalp sağlığı üzerinde adeta ilaç etkisi yapıyor.
♦ Hafızayı güçlendirerek zihni genç tutuyor.
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