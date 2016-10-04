Balık, Alzheimer'a meydan okuyor

Her derde deva olan balığın, Alzheimer hastalığıyla savaşan en önemli besin olduğu açıklandı. Diyetisyen Aslıhan Küçük, bol bol balık yenilmesini önererek; yararlarını şöyle anlattı: Kansere karşı korur. Beyin, kalp, damarlar ve gözlerin gelişmesinde önemli rol oynar. Beyin fonksiyonlarını çalıştırarak, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.