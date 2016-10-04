  1. Biber aşkı ateşliyor!

Balık, Alzheimer'a meydan okuyor

Balık, Alzheimera meydan okuyor
Her derde deva olan balığın, Alzheimer hastalığıyla savaşan en önemli besin olduğu açıklandı. Diyetisyen Aslıhan Küçük, bol bol balık yenilmesini önererek; yararlarını şöyle anlattı: Kansere karşı korur. Beyin, kalp, damarlar ve gözlerin gelişmesinde önemli rol oynar. Beyin fonksiyonlarını çalıştırarak, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar