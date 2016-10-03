Yumurta diyetiyle 7 günde 12 kilo verin

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Yaz bitti, fazla kilolar sonbahara miras kaldı. Uzmanlar hızlı kilo vermek isteyenlere yumurta diyeti önerdi. Herhangi bir sağlık sorunu olmayanların uygulayabileceği bu diyet 7 günde 12 kilo verdiriyor.
1.GÜN: Kahvaltıda az yağlı süt, 2 haşlanmış yumurta, 2 portakal. Öğle yemeğinde haşlanmış derisiz tavuk, küçük bir kase yoğurt. Akşam 1 portakal ve haşlanmış 2 yumurta ve tavuk.
2. GÜN: Sabah 2 haşlanmış yumurta, 1 limon suyu. Öğle, 1 greyfurt, ızgara balık. Akşam yemeğinde 3 haşlanmış yumurta.
3. GÜN: Kahvaltıda 2 haşlanmış yumurta 1 bardak limon suyu. Öğle 1 greyfurt, haşlanmış kırmızı et. Akşam yemeğinde 3 yumurta.
4. GÜN: Kahvaltıda soğan, dereotu ve maydanozla hazırlanacak 3 yumurta. Öğle, haşlanmış tavuk. Akşam yemeğinde 2 portakal, 1 haşlanmış yumurta.
5. GÜN: 2 haşlanmış yumurta, 2 havuç. Öğlen, taze kısılmış portakal suyu, 2 havuç. Akşam 1 haşlanmış yumurta, buğulama balık.
6. GÜN: Kahvaltıda yoğurt, portakal veya limon suyu. Öğle 2 greyfurt ve 2 haşlanmış yumurta. Akşam bir bardak su.
7. GÜN: Kahvaltıda greyfurt suyu 2 yumurta. Öğle 1 portakal haşlanmış kırmızı et. Akşam yemeğinde 1 bardak su.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Gazete
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