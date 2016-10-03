Aşka ısırgan!

Kalp ve damar hastalıklarına karşı etkili olan ısırgantohumu, cinsel isteği artırıp,kişide afrodizyak etkisi yaratıyor. Bu sayede cinsel hayatı renklendiriyor. Egzama ve alerjik sorunlarda da kullanılan ısırgan tohumu ergenlikdöneminde ortaya çıkansivilcelere ilaç gibi etki ediyor. Öğütülerek, bal, pekmez ya da yoğurt ile karıştırılarak bir tatlı kaşığı yenilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, kullanılmadan öncekişinin doktorunadanışması gerektiğini belirtiyor. Sağlığa faydaları ise şöyle sıralanıyor... Kadınlardaoluşan hormonalsorunlarıengeller.
Soğuk algınlığı ve beraberinde oluşan hastalıklar üzerinde etkilidir. Kan temizleyici özelliği vardır.
Kan şekerini düşürüp ödem attırır. Bağırsakları temizler. Bu özelliğiile bağırsak sorunlarında kullanılabilecekönemli bitkilerdendir.
Yüksek tansiyonu düşürür. Anne sütünü arttırıcı özelliğibulunmaktadır.
Karaciğer, akciğer gibi hayati önem taşıyan organlarda meydana gelen hastalıklara karşı fayda sağlar. Balgam söktürücüözelliği vardır.
Adet bozukluklarına karşı faydalıdır. Vücuda enerji verir. İdrar yoluenfeksiyonlarınakarşıtedaviedici özelliği
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