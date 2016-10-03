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Aşka !

Cinsel sıkıntı yaşayanların yüzünü güldürüyor. Afrodizyak etki gösteren ısırgan tohumu aynı zamanda kalbi koruyor

Aşka ısırgan!
Kalp ve damar hastalıklarına karşı etkili olan ısırgan tohumu, cinsel isteği artırıp, kişide afrodizyak etkisi yaratıyor. Bu sayede cinsel hayatı renklendiriyor. Egzama ve alerjik sorunlarda da kullanılan tohumu ergenlik döneminde ortaya çıkan sivilcelere ilaç gibi etki ediyor. Öğütülerek, bal, pekmez ya da yoğurt ile karıştırılarak bir tatlı kaşığı yenilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, kullanılmadan önce kişinin doktoruna danışması gerektiğini belirtiyor. Sağlığa faydaları ise şöyle sıralanıyor...
Kadınlarda oluşan hormonal sorunları engeller.
Soğuk algınlığı ve beraberinde oluşan hastalıklar üzerinde etkilidir.
Kan temizleyici özelliği vardır.
Kan şekerini düşürüp ödem attırır.
Bağırsakları temizler. Bu özelliği ile bağırsak sorunlarında kullanılabilecek önemli bitkilerdendir.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Anne sütünü arttırıcı özelliği bulunmaktadır.
Karaciğer, akciğer gibi hayati önem taşıyan organlarda meydana gelen hastalıklara karşı fayda sağlar.
Balgam söktürücü özelliği vardır.
Adet bozukluklarına karşı faydalıdır. Vücuda enerji verir.
İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı tedavi edici özelliği
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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