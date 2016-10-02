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Taş dökmenin hızlı yolu!

Böbrek taşı olanlara ilginç bir öneri geldi. Prof. Dr. Wartinger, ‘nde birkaç tur atın, taşlarınızdan kurtulun’ dedi

Taş dökmenin hızlı yolu!
Şiddetli ağrılara yol açan böbrek taşlarından kurtuluşun yolu nden geçiyor! Bu ilginç açıklama Michigan Üniversitesi uzmanlarından Prof. Dr. David Wartinger'den geldi. Prof. Dr. Wartinger, "Böbrek taşınız varsa düşürmek için lunaparka gidin" dedi.

TİTREŞİM İŞE YARIYOR
İçinde 200 taş bulunan 3 boyutlu bir böbrek modeli yaptıran Prof. Dr. Wartinger, modelle birlikte hız trenine bindi. Deneme sonunda model böbrekteki taşların yüzde 70'inin düştüğünü kanıtladı. Trenin hareketleri ve titreşiminin böbrek taşlarının düşmesini sağladığı ifade edildi. Ancak Prof. Dr. David Wartinger, 5 milimetreden büyük taşlarda sonuç almanın biraz zor olduğuna dikkat çekti.

EĞLENCELİ TEDAVİ YÖNTEMİ
Yaptığı deneyden sonra hastalarına 'lunapark' tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Wartinger, şöyle konuştu: "Sonuçları gördüğümde aslında şaşırmadım. Şu anda en sağlıklı tedavi hız treninde birkaç kez tur atmak. Hep adrenalin hem çılgın bir eğlence ile tedavi olacağınız dönem başladı..." Öte yandan hız treni kalp ve tansiyon gibi hastalığı olanlara önerilmedi.
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