Taş dökmenin hızlı yolu!

Şiddetli ağrılara yol açan böbrek taşlarından kurtuluşun yolu hız treninden geçiyor! Bu ilginç açıklama MichiganÜniversitesi uzmanlarından Prof.Dr. David Wartinger'den geldi. Prof. Dr. Wartinger, "Böbrek taşınız varsadüşürmek için lunaparka gidin" dedi.
TİTREŞİM İŞE YARIYOR
İçinde 200 taş bulunan 3 boyutlubir böbrek modeli yaptıran Prof.Dr. Wartinger, modelle birlikte hıztrenine bindi. Deneme sonunda modelböbrekteki taşların yüzde 70'inindüştüğünü kanıtladı. Trenin hareketlerive titreşiminin böbrek taşlarının düşmesinisağladığı ifade edildi. Ancak Prof. Dr.David Wartinger, 5 milimetreden büyüktaşlarda sonuç almanın biraz zor olduğunadikkat çekti.
EĞLENCELİ TEDAVİ YÖNTEMİ
Yaptığı deneyden sonra hastalarına 'lunapark' tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Wartinger, şöyle konuştu: "Sonuçları gördüğümde aslında şaşırmadım. Şu anda en sağlıklı tedavi hız trenindebirkaç kez tur atmak. Hep adrenalin hem çılgın bir eğlence ile tedavi olacağınız dönem başladı..." Öte yandan hız treni kalp ve tansiyon gibi hastalığı olanlara önerilmedi.
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