Öğle yemeği güzelleştiriyor

Sağlıklı ve mutlu bir hayatın yolu doğru gıdaları tüketmekten geçiyor. Dr. Fevzi Özgönül de, hem sağlıklı hem de güzel olmak için, öğlen yemeklerinin atlanmaması gerektiğini söylüyor. "Bedenimiz gece yapılanma işlemini öğlen yediğimiz yemeklerde bulunan proteinler, yağlar, vitamin ve mineralleri kullanarak yapar. Bu nedenle öğlen yemeğinde yediğimiz gıdalar güzelliğiniz için hayati önem taşır" diyen Dr. Özgönül, mutlaka kahvaltı yapılması gerektiğini de vurguluyor. Kepek ekmeğinin kansızlık yaptığını belirten Dr. Özgönül, şöyle devam ediyor: "Ara öğün yapmayın. Akşamları da iyice acıkmadan yemek yemeyin."