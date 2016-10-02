  1. Mutluluğun yolu çemen tohumu
  2. Çekirdeği çıtlat havan değişsin

güzelleştiriyor

Öğle yemeği güzelleştiriyor
Sağlıklı ve mutlu bir hayatın yolu doğru gıdaları tüketmekten geçiyor. Dr. Fevzi Özgönül de, hem sağlıklı hem de güzel olmak için, öğlen yemeklerinin atlanmaması gerektiğini söylüyor. "Bedenimiz gece yapılanma işlemini öğlen yediğimiz yemeklerde bulunan proteinler, yağlar, vitamin ve mineralleri kullanarak yapar. Bu nedenle öğlen yemeğinde yediğimiz gıdalar güzelliğiniz için hayati önem taşır" diyen Dr. Özgönül, mutlaka kahvaltı yapılması gerektiğini de vurguluyor. Kepek ekmeğinin kansızlık yaptığını belirten Dr. Özgönül, şöyle devam ediyor: "Ara öğün yapmayın. Akşamları da iyice acıkmadan yemek yemeyin."
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar