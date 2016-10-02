Mutluluğun yolu çemen tohumu

Her derdin devası doğada saklı. Çemen tohumu da zengin vitamin ve mineral içeriğiyle şifa oluyor. Böbrek ve akciğer fonksiyonlarını artırıp, alerjiye karşı ilaç gibi etki eden çemen tohumu aynı zamanda sindirimi hızlandırıp kolesterolü düşürüyor. Boğaz ağrısına da iyi gelen çemen tohumu solunum yollarını açıyor. Göğüslerinin küçüklüğünden yakınan kadınlara da derman oluyor. Öyle ki, çemen tohumu ile yapılacak masaj veya içilecek çay, göğüsleri 2 beden büyütüyor. Çemen tohumunun içinde meme büyümesini etkileyen maddeler olduğunu söyleyen uzmanlar, "1 kasede biraz çemen tohumunu ıslatın. Ertesi gün suyu iye masaj yapın" diyor. Erkeklere de viagra etkisi yapan çemen tohumu aşk hayatını canlandırıyor. Bu doğal afrodizyağı kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılması gerekiyor.