Ellerini sabunla gribe yakalanma

Sonbahar ile birlikte grip mevsimi de başladı. Solunum ve temas yoluyla bulaşan grip mikrobundan korunmak için bazı önlemler almak gerekiyor. Medical Park İzmir Hastanesiİç Hastalıkları Uzmanı Dr.Ziya Ömer, el hijyeninin griptenkorunmanın temelini oluşturduğunu belirtiyor. Dr. Ömer, şu uyarılarda bulunuyor: "Virüs ve bakteriler vücudumuza çoğunlukla ellerimize bulaşarak girer. Enfekte olan birinin dokunduğu kapı koluna, havluya, toplu taşıma araçlarındaki tutunma yerlerine dokunarak grip mikrobunu alırız. Gripli birinin telefon, klavye veyaeşyalarına dokunması grip virüsününyayılması için yeterlidir. El, göz veya burun yoluyla vücudumuza giren patojenler vücut sıcaklığımızdan da yararlanarak hızla çoğalır. Sık sık el yıkama gribin vücudumuza girme şansını oldukça azaltacaktır."
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