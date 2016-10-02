Ellerini sabunla gribe yakalanma

Sonbahar ile birlikte grip mevsimi de başladı. Solunum ve temas yoluyla bulaşan grip mikrobundan korunmak için bazı önlemler almak gerekiyor. Medical Park İzmir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ziya Ömer, el hijyeninin gripten korunmanın temelini oluşturduğunu belirtiyor. Dr. Ömer, şu uyarılarda bulunuyor: "Virüs ve bakteriler vücudumuza çoğunlukla ellerimize bulaşarak girer. Enfekte olan birinin dokunduğu kapı koluna, havluya, toplu taşıma araçlarındaki tutunma yerlerine dokunarak grip mikrobunu alırız. Gripli birinin telefon, klavye veya eşyalarına dokunması grip virüsünün yayılması için yeterlidir. El, göz veya burun yoluyla vücudumuza giren patojenler vücut sıcaklığımızdan da yararlanarak hızla çoğalır. Sık sık el yıkama gribin vücudumuza girme şansını oldukça azaltacaktır."