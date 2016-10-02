Çekirdeği çıtlat havan değişsin

Hava değişimi nasıl etkiliyor?
Kişinin organizması hava değişimlerine karşı baş ağrısı, uyku sorunu, bulantı, konsantrasyon bozukluğu ve depresyon gibi tepkiler veriyor. Romatizma ve astım gibi solunum sisteminde kronik hasarlar meydana gelebiliyor.
Kimleri tehdit ediyor?
Halkın üçte biri hava değişimlerine hiç tepki göstermiyorken, diğer bir üçte bir kısım ise en ufak bir değişiminde kolayca yoruluyor. Kadınların hava değişimlerinden daha fazla etkilendikleri ispatlandı.
Etkilenmenin sebebi nedir?
Hava değişimlerine bünyenin verdiği tepkiler çoğu zaman bazı hastalıkların habercisi olmuştur. Mesela her yağmur yağdığında eklemler ağrıyorsa bunun arkasında eklem hastalıkları yatabilir. Kadınların hava değişimlerinden daha fazla etkilenmelerinin sebebi ise zaten sürekli bir hormonal değişim yaşadıklarından dolayı, organizmanın daha hassas olması. Değişimin asıl sebeplerinden biri beynin vücut ısısını hızlı ayarlayamaması.
Beynin bu durumla ne ilgisi var?
Beyin organizmanın ısısını düzenleyen klima cihazı görevini görür. Hava şartları ne olursa olsun, beynin görevi vücut ısısını 37 derecede tutmak. Bu alandaki sorunlar sonucunda kişi hava değişimlerine karşı daha hassas oluyor.
Nasıl korunabiliriz?
Korunma düşüncesiyle evde kalmak yerine iyi veya kötü havada da dışarı çıkıp mutlaka yürüyüşler yapılmalı. Hamam veya sauna ziyaretleri, sıcak soğuk duşlar almak sizi hava değişimlerine karşı güçlü yapacaktır.
Ne gibi takviyeler yapılmalı?
Bazı mineraller ve vitaminlerle mesela selenyum ve E vitamini vücudun hava değişimlerine karşı biraz daha az etkilenmesinde bir rol oynuyor.
Ne zaman doktora başvurmalı?
Hava değişiminden sadece hafif etkilenenler bu sorunla baş edebilirler. Fakat romatizmaya bağlı olarak oluşan ağrılarda güçlenme meydana geliyor ve daha hassas olunuyorsa, bu durumda en kısa zamanda bir doktora başvurmalı.
SELENYUM KANSERDEN KORUYOR
Vücutta az miktarda bulunan selenyum, özellikle E vitamini ile birleştiğinde antioksidan olarak çalışır ve hücre yapısına zarar veren serbest radikallere karşı koruma sağlar. Selenyum zengini gıdalar şöyle:
Ayçekirdeği: 100 gram kavrulmuş ay çekirdeği günlük selenyum ihtiyacının %100'ünü karşılar. Yüksek kalori oranı nedeniyle dikkatli tüketilmelidir.
Balıklar: Ton balığı, pisi balığı, sardalye ve somon gibi balıklar tüketirseniz ihtiyacınız olan selenyumu alabilirsiniz.
Et: Hindi, tavuk göğüs eti ve kırmızı et selenyum bakımından zengindir. Yumurta, mantar, soğan-sarımsak da selenyum içerir.
KALBE ZARARLI
Yapılan birçok araştırma sonucunda hava ve sağlık arasında ilişki olduğu kanıtlanmıştır. Fransız bilim adamları son 10 yılda meydana gelen kalp krizi vakalarıyla hava değişimlerini karşılaştırmış. Bunun sonucunda büyük ısı değişimlerinin kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı. Ayrıca değişik hava akımlarının da migren krizine sebep olduğu ispatlandı.
E VİTAMİNİ ZENGİN GIDALAR
Ayçekirdeği
Toz acı biber
Badem
Çam fıstığı
Yer fıstığı
Kurutulmuş fesleğen
Kuru kayısı
Yeşil zeytin
Ispanak
Fındık
Keten tohumu
Mısır yağı
Kanola yağı
Brokoli
Fıstık
Kivi
Mango
Domates
Kuşkonmaz
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