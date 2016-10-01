Sert kayaya çarptı

Ezber bozan açıklamalarıyla gündem yaratan Prof. Dr.Canan Karatay, kaya tuzunun çok önemli olduğunu belirterek, herkese 'kaya tuzu kullanın' çağrısı yaptı. Bu açıklama kavga çıkardı. İlk tepki ise TürkiyeKardiyoloji Derneği'nden geldi. Dernek üyesi Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, "Kayatuzunun daha sağlıklı olduğuiddiası bilimsel değil.Bu masala kanmayın" diyerek Prof. Dr. Karatay'ı eleştirdi.
BRANŞI DIŞINDA...
Son olarak AcıbademKayseri HastanesiEndokrinolojive MetabolizmaHastalıkları UzmanıProf. Dr. FatihTanrıverdi, kavgayakatıldı. Guatr ve çocuklardazihinsel yetersizliğe neden olaniyot eksikliğinin, Türkiye içintekrar sorun olmayabaşladığını ifadeetti. İyot eksikliğiartışını; branşıdışında açıklamayapan ve medyayoluyla sürekligündeme gelen bazıakademisyenlerinyanlış yönlendirmelerinebağlayan Prof. Dr.Tanrıverdi şöyle konuştu:
YANLIŞ YÖNLENDİRME
"Kaya tuzundan kesinlikleiyot alınmaz. Türkiye'de yüzde47 dolayında iyoteksikliği var. İyotlu tuzkullanımının artırılmasınayönelik kampanyalardanönce bu eksiklik yüzde90'ların üzerinde idi.Son yıllara kadar iyotlutuz kullanımının önemitoplumda anlaşılmayabaşlamakla birlikte bazımeslektaşlarımızın kendibranşı dışında iyotlutuza dair yaptığı yanlışyönlendirmeler eskiden olduğugibi iyotlu tuz kullanımınınazaltarak, iyot eksikliğini artırdı."
GÜNDE 1 ÇAY KAŞIĞI İYOTLU TUZ YETERLİ
Günlük iyot alımının 100-150 mikrogram olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi, şunları söyledi: "Her şeyden önce iyotu, en doğal iyotlu tuzla alabiliyorsunuz. Türkiye'de ortalama tuz alımı günlük 18 gram. Normalde önerilen tuz miktarı en fazla 5 gram yani 1 çay kaşığı. Bu 1 çay kaşığının yarısı ile bile günlük ihtiyacımız olan 150 mikrogram iyot ihtiyacımızı karşılıyoruz. Ancak ilginç olan bu kadar fazla tuz alımı olan bir toplumda halen iyot eksikliği oranının yüksek olması."
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