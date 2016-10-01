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Sert kayaya çarptı

Prof. Dr. Karatay, ‘ kullanın’ dedi; kardiyologlar ayaklandı. Kaya tuzunda iyot olmadığını söyleyen Prof. Dr. Tanrıverdi, ‘Yanlış yönlendirme yüzünden guatr vakaları arttı’ çıkışı yaptı.

Sert kayaya çarptı
Ezber bozan açıklamalarıyla gündem yaratan Prof. Dr. Canan Karatay, nun çok önemli olduğunu belirterek, herkese 'kaya tuzu kullanın' çağrısı yaptı. Bu açıklama kavga çıkardı. İlk tepki ise Türkiye Kardiyoloji Derneği'nden geldi. Dernek üyesi Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, "Kaya tuzunun daha sağlıklı olduğu iddiası bilimsel değil. Bu masala kanmayın" diyerek Prof. Dr. Karatay'ı eleştirdi.

BRANŞI DIŞINDA...
Son olarak Acıbadem Kayseri Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi, kavgaya katıldı. Guatr ve çocuklarda zihinsel yetersizliğe neden olan iyot eksikliğinin, Türkiye için tekrar sorun olmaya başladığını ifade etti. İyot eksikliği artışını; branşı dışında açıklama yapan ve medya yoluyla sürekli gündeme gelen bazı akademisyenlerin yanlış yönlendirmelerine bağlayan Prof. Dr. Tanrıverdi şöyle konuştu:

YANLIŞ YÖNLENDİRME
"Kaya tuzundan kesinlikle iyot alınmaz. Türkiye'de yüzde 47 dolayında iyot eksikliği var. İyotlu tuz kullanımının artırılmasına yönelik kampanyalardan önce bu eksiklik yüzde 90'ların üzerinde idi. Son yıllara kadar iyotlu tuz kullanımının önemi toplumda anlaşılmaya başlamakla birlikte bazı meslektaşlarımızın kendi branşı dışında iyotlu tuza dair yaptığı yanlış yönlendirmeler eskiden olduğu gibi iyotlu tuz kullanımının azaltarak, iyot eksikliğini artırdı."

GÜNDE 1 ÇAY KAŞIĞI İYOTLU TUZ YETERLİ
Günlük iyot alımının 100-150 mikrogram olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi, şunları söyledi: "Her şeyden önce iyotu, en doğal iyotlu tuzla alabiliyorsunuz. Türkiye'de ortalama tuz alımı günlük 18 gram. Normalde önerilen tuz miktarı en fazla 5 gram yani 1 çay kaşığı. Bu 1 çay kaşığının yarısı ile bile günlük ihtiyacımız olan 150 mikrogram iyot ihtiyacımızı karşılıyoruz. Ancak ilginç olan bu kadar fazla tuz alımı olan bir toplumda halen iyot eksikliği oranının yüksek olması."
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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