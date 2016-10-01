Erkeksi gerçekler

Sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam için doğru bilgilere sahip olmak gerekiyor. Psikiyatrist/PsikoterapistYrd. Doç. Dr.Rıdvan Üney, çoğu erkeğin cinselliği, ergenlik döneminde yaşıtlarıyla konuşarak öğrendiğini belirterek bu bilgilerin de yanlış içeriklerle dolu olduğuna dikkat çekiyor. Yanlışları ve doğruları anlatıyor...
Erkek, cinselliğehayır dememeli: Birçok erkek, isteksiz olduğu dönemlerde dahi hayır diyemez. Oysa ki kadınlar gibi erkeğin de isteksiz olduğu dönemler olabilir. Doğal bir durumdur.
Her erkek, herkadına nasıl zevkvereceğini bilir:Erkekler, çevrelerinden edindikleri şişirilmiş cinsel bilgilerle partnerine sorma gereği bile duymaz. Cinsellik doğuştan bilinen bir konu değildir. Konuşulmalıdır.
Erkek cinselliktedeneyimli olmalıdır: Bilinenin aksine; kadın ve erkeğin cinselliği beraber keşfetmeleri daha keyif verir.
Gebelikte ilişkiolmaz: Sağlıklı gebelikte son 4 haftaya kadar ilişki normal olarak yaşanabilir.
Erkekler birdenfazla orgazm olabilir: Erkek, orgazm sonrası yeni bir ilişki için beklemek durumundadır. Bu doğal bir durumdur.
Eşle cinselliğikonuşmak ayıptır: İsteklerini ve istemediklerini belirtmek, daha doyumlu bir cinsel yaşantı için şarttır.
Cinsel organınbüyüklüğü önemlidir: Cinsel doyumla, organın büyüklüğü bağlantılı değildir.
Erkekler çabukorgazm olur: Doyumlu bir cinsellikte, bilinenin aksine kadınlar erkeklerden daha çabuk orgazm yaşar.
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