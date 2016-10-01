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Erkeksi gerçekler

Mutlu bir cinsel hayat sürmek isteyen dikkat! Bu konuda doğru bilinen yanlışlara dikkat çeken uzmanlar, önemli uyarılarda bulundu

Erkeksi gerçekler
Sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam için doğru bilgilere sahip olmak gerekiyor. Psikiyatrist/ Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, çoğu erkeğin cinselliği, ergenlik döneminde yaşıtlarıyla konuşarak öğrendiğini belirterek bu bilgilerin de yanlış içeriklerle dolu olduğuna dikkat çekiyor. Yanlışları ve doğruları anlatıyor...

Erkek, cinselliğe hayır dememeli: Birçok erkek, isteksiz olduğu dönemlerde dahi hayır diyemez. Oysa ki kadınlar gibi erkeğin de isteksiz olduğu dönemler olabilir. Doğal bir durumdur.

Her erkek, her kadına nasıl zevk vereceğini bilir: , çevrelerinden edindikleri şişirilmiş cinsel bilgilerle partnerine sorma gereği bile duymaz. doğuştan bilinen bir konu değildir. Konuşulmalıdır.

Erkek cinsellikte deneyimli olmalıdır: Bilinenin aksine; kadın ve erkeğin cinselliği beraber keşfetmeleri daha keyif verir.

Gebelikte ilişki olmaz: Sağlıklı gebelikte son 4 haftaya kadar ilişki normal olarak yaşanabilir.

Erkekler birden fazla orgazm olabilir: Erkek, orgazm sonrası yeni bir ilişki için beklemek durumundadır. Bu doğal bir durumdur.

Eşle cinselliği konuşmak ayıptır: İsteklerini ve istemediklerini belirtmek, daha doyumlu bir cinsel yaşantı için şarttır.

Cinsel organın büyüklüğü önemlidir: Cinsel doyumla, organın büyüklüğü bağlantılı değildir.

Erkekler çabuk orgazm olur: Doyumlu bir cinsellikte, bilinenin aksine kadınlar erkeklerden daha çabuk orgazm yaşar.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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