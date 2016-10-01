Eğri oturup doğru kalktılar

Omurga eğriliği hastalığı skolyoz, 3 genç kızın da omuzlarına çöktü. Ortak kaderi paylaşan Zeynep, İklim ve Rana, kapalı ameliyatla dimdik ayağa kalkmayı başardı. Zeynep 9 yaşındayken, geçen yıl korse kullanmasına rağmen skolyozderecesi 16'dan 37'ye yükseldi. 12 yaşındaki İklim de hızlı ilerleyen skolyoz hastasıydı. Derecesi ise 46'ya çıkmıştı. Rana da 46 derecelik skolyozla yaşamakta zorlanıyordu. Ailelerinin dikkati sayesinde üçü de gittikleri Acıbadem Maslak HastanesiOrtopedi ve TravmatolojiUzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay'ın uyguladığı 'bant ile gerdirme' yöntemi sayesinde sağlıklarına kavuştu. Bu operasyon sayesinde Zeynep, İklim veRana hızla iyileşip, arkadaşlarıyla vakit geçirmeye başladı.
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