  1. Sert kayaya çarptı
  2. Gut hastası sakatat yemesin

Eğri oturup doğru kalktılar

Eğri oturup doğru kalktılar
Omurga eğriliği hastalığı , 3 genç kızın da omuzlarına çöktü. Ortak kaderi paylaşan Zeynep, İklim ve Rana, kapalı ameliyatla dimdik ayağa kalkmayı başardı. Zeynep 9 yaşındayken, geçen yıl korse kullanmasına rağmen skolyoz derecesi 16'dan 37'ye yükseldi. 12 yaşındaki İklim de hızlı ilerleyen skolyoz hastasıydı. Derecesi ise 46'ya çıkmıştı. Rana da 46 derecelik skolyozla yaşamakta zorlanıyordu. Ailelerinin dikkati sayesinde üçü de gittikleri Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay'ın uyguladığı 'bant ile gerdirme' yöntemi sayesinde sağlıklarına kavuştu. Bu operasyon sayesinde Zeynep, İklim ve Rana hızla iyileşip, arkadaşlarıyla vakit geçirmeye başladı.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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