Balıkta şifa var

İçerdiği Omega-3 TİP- 2 diyabeti geciktiriyor.
Kötü huylu kolesterolü (LDL) düşürüp, iyi huylu kolesterolü (HDL) artırır.
Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Meme, prostat ve kolon kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruma sağlar.
Beyin, kalp, damarlar ve gözlerin gelişmesinde önemli rol oynar.
Düzenli balık tüketenlerin, beyin yaşlanması daha yavaş olur.
Yetersiz balık tüketenlerin ilerleyen yaşlarda Alzheimer ve demans gibi hastalıklara yakalanma riski yüksektir.
PİŞİRME YÖNTEMİNE DİKKAT!
Balık besin değerini ızgara veya kömürde pişirme ile kaybeder. Bu sebeple balığı kağıtta buğulama ya da fırında pişirin. Balığın zayıflamada da etkisinin olmasını istiyorsanız sebzeler ile beraber fırında düşük ısıda uzun süre pişirmelisiniz.
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