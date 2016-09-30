Tansiyonu dengele böbrekleri düşünme

YAŞLILAR TEHLİKEDE
Böbrek kanserinin genellikle 50-70 yaş arasında ortaya çıktığını, erkeklerde kadınlara göre 2 kat daha fazla görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Yaylacıoğlu, "Ülkemizde böbrek kanseri erkeklerde görülen kanserler arasında sıklık bakımından 7. sırada iken, kadınlarda en sık görülen 10 kanser türü arasında değildir" diyor. Prof. Dr. Özgür Yaycıoğlu, bu kansere ilişkin şu bilgileri veriyor...
RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT!
Böbrek kanseri gelişiminde en önemli üç risk faktörü sigara, yüksek tansiyon ve şişmanlıktır. Sağlıklı beslenme, egzersiz ve sigaradan uzak durmak böbrek kanseri risklerinden de korur. Böbrek kanseri için diğer risk faktörleri arasında aile öyküsü, böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süre diyaliz tedavisi ve bazı genetik hastalıklar da sayılabilir. Ancak bilinmelidir ki, bu risk faktörlerine sahip olan herkeste böbrek kanseri gelişmeyeceği gibi, hiçbir risk faktörüne sahip olmayan kişilerde de böbrek kanseri gelişebilir.
BELİRTİLER NELERDİR?
Bu kanser türü erken dönemde genellikle belirti vermez. İleri aşamalarında idrarda kanama, karnın yan tarafında ağrı ve kanser kitlesinin belirginleşmesi, ateş, halsizlik, kilo kaybı yaşanabilir. Kanserin çevre dokulara ve uzak organlara yayılması sonucu öksürük, kemik ağrısı gibi şikayetler de ortaya çıkabilir.
FARKLI TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Böbrek kanserinin tedavisinde hastanın yaşı, sağlık durumu ve kanserin evresi önem taşıyor. Böbrek dışına yayılmamış kanserlerde standart tedavi sadece tümörün veya böbrek ile birlikte tümörün çıkarılmasıdır. Cerrahi tedavi açık veya kapalı yöntemle yapılabilir. Cerrahi tedavi yapılamayan ve kanser boyutu küçük olan hastalarda alternatif olarak kanser dokusunun ısıtılarak veya dondurularak tahrip edilmesine dayanan yöntemler uygulanabilir. İlaç tedavileri de yapılır.
DOĞRU BESİNLER İMDADA YETİŞİYOR
Kırmızı meyveler: Çilek, ahududu, böğürtlen ve yaban mersini gibi meyveler içerdiği kinin sayesinde üreyi ve ürik asiti böbreklerden atarak böbrek sağlığını güçlendirir.
Maydanoz: İdrar söktürücü ve böbrek taşlarının bir numaralı düşmanıdır. Zengin içeriğiyle böbrekleri temizler.
Su: Günde en az 2-2.5 litre su içmek böbrekleri korur.
Yoğurt: İçerdiği yararlı bakteriler böbreklerin birçok hastalığa karşı bağışıklık kazanmasına katkıda bulunur.
Kabak çekirdeği: Kabak çekirdeği antioksidan özelliği, mineral ve vitamin açısından zengin olmasıyla oldukça yararlı bir gıdadır. Böbreklerimizi serbest zararlı radikallerden korur. Zerdeçal: Antiseptik özelliği taşıdığı için zerdeçal birçok ilacın da içinde bulunur.
Zencefil: Kanı temizleme ve böbreği toksinlerden arındırma özelliği vardır. Diyabetli hastaların böbrek sağlığını korumasına da zencefil yardımcı olur.
Isırgan otu: Böbreklerimizde toksin birikmesini ısırgan otu önler. Isırgan otu çayı yapılıp içilirse, böbreklerin çalışmasını hızlandırmada çok etkili olur.
Adaçayı : Bir miktar kurutulup 1 litre suda kaynatılarak içildiğinde, böbrek ve mesane rahatsızlıklarına iyi gelir.
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