Şalgamla canlan

Birçok hastalığa iyi gelen şalgam, cinsel hayatta da mutluluğu yakalamak isteyenlerin imdadına yetişiyor. Vitamin ve mineral miktarları yüksek olan hammaddelerden yapılan şalgam suyunun sağlığa yararları şöyle sıralanıyor...



Sindirimi kolaylaştırır.

B grubu vitaminleri içerir, sinirleri yatıştırır.

Mide ve karaciğer sağlığına faydalıdır.

Kalsiyum, potasyum ve demir içeriği ile kemikleri kuvvetlendirir.

Afrodizyak özelliği vardır. Özelikle erkeklere güç verir.

100 gramında 20 kalori olan şalgam, kalp, damar ve göz sağlığı için de yararlıdır.

Vücuttaki toksinleri atmak, kolesterolden uzaklaşmak, stresten kurtulmak için bolca yenip, suyunun içilmesi gerekir.

Toksinleri atmaya yarar.

Akciğer ve broşları temizler.

Boğaz iltihabına karşı etkilidir.