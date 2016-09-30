5 porsiyon sebze şekeri kovuyor

Kalp-damar hastalıklarından körlüğe kadar hayati hastalıklara yol açan diyabetle (şeker) mücadelede beslenme önemli rol oynuyor. Medistate Kavacık HastanesiEndokrinoloji ve Metabolik HastalıklarUzmanı Doç. Dr. Başak KarbekBayraktar, TİP-2 diyabetten kurtulmak için yapılması gerekenleri şöyle anlatıyor: "Uygun kilonuzu koruyun. Günde en az5 porsiyon sebze-meyve tüketin. Basitkarbonhidratlar yerine kurubaklagiller,tam tahıl ürünleri tercih edin. Günlük alınan tuz miktarını 5 gramla sınırlayın. Sigara ve alkolden uzak durun.
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