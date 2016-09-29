Tiroit kanseri genç-yaşlı tanımaz

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
* Hipotiroidi ilaçları geçici kullanılır Hipotiroidi (tiroit yetmezliği) tedavisindeki ilaçlar genelde ömür boyu kullanılmalıdır. Zehirli guatr durumunda belli sürelerde ilaç kullanılır.
* Atom tedavisi zararlıdır Atom tedavisi düşük dozlarda verildiğinde genelde yan etkisi az, hasta açısından konforlu bir tedavi şeklidir.
* Tiroit nodülü mutlaka ameliyat gerektirir Tiroit nodüllerinin sadece yüzde 10 kadarı ameliyat gerektirir.
* Tiroit kanseri ileri yaşta olur Günümüzde tiroit kanseri 20'li yaşlarda bile görülebilmektedir.
* Her nodüle sintigrafi çekilmelidir Sadece fazla çalışan nodüllere ve tiroit bezinin fazla çalıştığı durumlarda sintigrafi istenmelidir.
* Biyopsi çok ağrılıdır Tiroit ince iğne aspirasyon biyopsisi ultrasonografi eşliğinde ince iğnelerle yapılan çok ağrılı olmayan bir işlemdir.
* Tiroid ilaçları kemik erimesi yapar Uzun süre yüksek dozda kullanıldığında kemik erimesi yapabilir, fizyolojik dozlarda böyle bir yan etkisi yoktur.
* Ultrasonda nodülün kanserli olduğu anlaşılır Tiroid ultrasonografisinde şüpheli bulgular nodulün iyi olmadığını düşündürebilir ama kanser tanısı biyopsi sonucu ile konulur.
* Soğuk tiroit nodülleri kötüdür, ameliyat gerektirir Her soğuk nodül kötü olmayabilir. Tiroit ince iğne aspirasyon biyopsisi ile ameliyat kararı verilmelidir. Kötü olmayan nodüller için ameliyat gerekmez.
BALIKTAN VAZGEÇMEYİN
OMEGA-3 yağ asitleri beyin ve sağlıklı bir tiroit açısından oldukça önemli. Yüksek miktarda Omega-3 yağ asitleri içeren gıdalar keten tohumu, somon ve ton balığı, uskumru, morina ve orkinos gibi yağlı balıklardır. B vitaminleri, özellikle B12, tiroid bezinin enerji üretmesine yardımcı olur. B12 zengini gıdalar midye, sakatat, et, yumurta, süt ve güçlendirilmiş tahıllardır.
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