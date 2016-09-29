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genç-yaşlı tanımaz

Halsizlik, yorgunluk, kilo alma veya vermede zorluk gibi şikayetlere yol açan tiroit herkesi korkutuyor. gençleri de tehdit ediyor

Tiroit kanseri genç-yaşlı tanımaz
Tiroit yetmezliği, vücutta ciddi sinyaller veriyor. Halsizlik, yorgunluk, kilo alma veya vermede zorluk, kuru saçlar, saç dökülmesi, kırılgan tırnaklar, solgun, kuru ve pürüzlü cilt, düzensiz adet, soğuğa karşı hassasiyet, kabızlık, kolesterol, kas krampları, hafıza kaybı, depresyon, sinirlilik ve libido azalması gibi belirtilere dikkat çeken Medicana International İstanbul Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fevzi Balkan, bu hastalıkla ilgili merak edilenleri yanıtlıyor..

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
* Hipotiroidi ilaçları geçici kullanılır Hipotiroidi (tiroit yetmezliği) tedavisindeki ilaçlar genelde ömür boyu kullanılmalıdır. Zehirli guatr durumunda belli sürelerde ilaç kullanılır.
* Atom tedavisi zararlıdır Atom tedavisi düşük dozlarda verildiğinde genelde yan etkisi az, hasta açısından konforlu bir tedavi şeklidir.
* Tiroit nodülü mutlaka ameliyat gerektirir Tiroit nodüllerinin sadece yüzde 10 kadarı ameliyat gerektirir.
* ileri yaşta olur Günümüzde tiroit kanseri 20'li yaşlarda bile görülebilmektedir.
* Her nodüle sintigrafi çekilmelidir Sadece fazla çalışan nodüllere ve tiroit bezinin fazla çalıştığı durumlarda sintigrafi istenmelidir.
* Biyopsi çok ağrılıdır Tiroit ince iğne aspirasyon biyopsisi ultrasonografi eşliğinde ince iğnelerle yapılan çok ağrılı olmayan bir işlemdir.
* Tiroid ilaçları kemik erimesi yapar Uzun süre yüksek dozda kullanıldığında kemik erimesi yapabilir, fizyolojik dozlarda böyle bir yan etkisi yoktur.
* Ultrasonda nodülün kanserli olduğu anlaşılır Tiroid ultrasonografisinde şüpheli bulgular nodulün iyi olmadığını düşündürebilir ama kanser tanısı biyopsi sonucu ile konulur.
* Soğuk tiroit nodülleri kötüdür, ameliyat gerektirir Her soğuk nodül kötü olmayabilir. Tiroit ince iğne aspirasyon biyopsisi ile ameliyat kararı verilmelidir. Kötü olmayan nodüller için ameliyat gerekmez.

BALIKTAN VAZGEÇMEYİN
OMEGA-3 yağ asitleri beyin ve sağlıklı bir tiroit açısından oldukça önemli. Yüksek miktarda Omega-3 yağ asitleri içeren gıdalar keten tohumu, somon ve ton balığı, uskumru, morina ve orkinos gibi yağlı balıklardır. B vitaminleri, özellikle B12, tiroid bezinin enerji üretmesine yardımcı olur. B12 zengini gıdalar midye, sakatat, et, yumurta, süt ve güçlendirilmiş tahıllardır.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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