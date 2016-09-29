  1. Mutluluk çeride!

Testlerini yaptır kalbinden korkma

Testlerini yaptır kalbinden korkma
17. Dünya Kalp Günü'nde uzmanlardan art arda 'kalp'ten uyarılar geldi. Tüm dünyada kalp-damar hastalıklarından ölümlerin arttığına dikkat çeken Türk Kalp Vakfı da, "Kalbinizi sevmek riski anlamakla başlar. Bu yüzden bütün önemli sağlık değerlerinizi bilin. Sağlık uzmanınıza görünerek, birkaç basit tetkik isteyin" çağrısı yaptı. Şeker, kolesterol ve tansiyon ölçümleri gibi zaman almayan testler sayesinde riskinin düşürübileceği belirtildi.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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