Testlerini yaptır kalbinden korkma

17. DünyaKalp Günü'ndeuzmanlardan art arda'kalp'ten uyarılar geldi.Tüm dünyada kalp-damarhastalıklarından ölümlerinarttığına dikkat çekenTürk Kalp Vakfı da, "Kalbinizi sevmekriski anlamakla başlar. Bu yüzdenbütün önemli sağlık değerlerinizi bilin.Sağlık uzmanınıza görünerek, birkaçbasit tetkik isteyin" çağrısı yaptı. Şeker,kolesterol ve tansiyon ölçümleri gibi zamanalmayan testler sayesinde kalp hastalıklarıriskinin düşürübileceği belirtildi.
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