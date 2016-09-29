Mutluluk çeride!

Sağlıklı bir hayat için doğru gıdalarla dengeli ve düzenli beslenmek şart. Bu konuda önemli uyarılarda bulunan uzmanlar, özellikle çeri ve kiraz domatese dikkat çekiyor. Bir kase çeri domatesin yaklaşık 1.3 gram protein, 20 miligram C vitamini, 0.11 miligram B-6 vitamini, bolmiktarda A vitamini, 40 miligram potasyum ve 1.8 gram lif içerdiğini söyleyen uzmanlar, bu içeriklerin yaşla birlikte vücutta oluşan dejenerasyonu engellediğini belirtiyor.
SPERM SAYISI ARTIYOR
A vitamini sağlıklı beyaz kan hücrelerini korumaya yardımcı oluyor. Böbrek, akciğerler ve kalbi koruyor. C vitamini kanseri engelliyor. Çeri domatesindeki B-6 vitamini beyinfonksiyonunu geliştirirken, A vitaminide cinsellik hormonlarını çalıştırıp,erkeklerde sperm sayısını artırıyor. Her yaştan herkesin öğünlerinde mutlaka çeri veya kiraz domates tüketmesini isteyen uzmanlar, bu sayede sağlıklı hayatın kapılarının açılabileceğini vurguluyor.
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