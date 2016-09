Mutluluk çeride!

bir hayat için doğru gıdalarla dengeli ve düzenli beslenmek şart. Bu konuda önemli uyarılarda bulunan uzmanlar, özellikledikkat çekiyor. Bir kase çeri domates in yaklaşık 1.3 gram protein, 20 miligram C vitamini, 0.11 miligram B-6 vitamini,, 40 miligram potasyum ve 1.8 gram lif içerdiğini söyleyen uzmanlar, bu içeriklerin yaşla birlikte vücutta oluşan dejenerasyonu engellediğini belirtiyor.A vitamini sağlıklı beyaz kan hücrelerini korumaya yardımcı oluyor. Böbrek, akciğerler ve kalbi koruyor. C vitamini kanseri engelliyor.Her yaştan herkesin öğünlerinde mutlaka çeri veya kiraz domates tüketmesini isteyen uzmanlar, bu sayede sağlıklı hayatın kapılarının açılabileceğini vurguluyor.