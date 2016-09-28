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lüler hızlı yaşlanıyor!

Renkli gözlüler hızlı yaşlanıyor!
Vücudumuzda bulunan organlar gibi cildimiz de yaşlanıyor. Medikal estetik hekimi Alp Okutucu, yaşlanma sürecinde göz çevresi kırışıklıklarına dikkat çekerek, "Kazayağı olarak adlandırılan göz çevresi kırışıklıkları özellikle açık tenli, renkli gözlü veya kızıl saçlı kişilerde erken yaşlarda ortaya çıkabilir" diyor. Açık ten ve renkli göze sahip kişilerin güneş ışınlarına daha duyarlı olduğunu ve gözlerini korumak için daha fazla kıstığını söyleyen Alp Okutucu, "İşte bu kısma hareketi kırışıklıkların oluşmasına sebep olmaktadır" diye konuştu. Alp Okutucu, göz çevresinin sürekli nemli tutulması önerdi.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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