Renkli gözlüler hızlı yaşlanıyor!

Vücudumuzda bulunan organlar gibi cildimiz de yaşlanıyor. Medikal estetik hekimi Alp Okutucu, yaşlanma sürecinde göz çevresi kırışıklıklarına dikkat çekerek, "Kazayağı olarakadlandırılan göz çevresikırışıklıkları özellikle açıktenli, renkli gözlü veyakızıl saçlı kişilerde erkenyaşlarda ortaya çıkabilir" diyor. Açık ten ve renkligöze sahip kişilerin güneşışınlarına daha duyarlıolduğunu ve gözlerini korumak için daha fazla kıstığını söyleyen Alp Okutucu, "İşte bu kısma hareketi kırışıklıkların oluşmasına sebep olmaktadır" diye konuştu. Alp Okutucu, göz çevresinin sürekli nemli tutulması önerdi.
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