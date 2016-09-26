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Muhterem güç

Kan şekerini düşürüp iştah açan tere, zengin içeriğiyle afrodizyak etki yaratıyor. Özellikle erkeklere güç veriyor, yüzleri güldürüyor...

Muhterem güç
Her derde deva bitkiler, cinsel sorun yaşayanlara da ilaç gibi geliyor. Bu bitkiler arasında yer alan tere, erkeklerde cinsel gücü artırırken, yapısındaki karoten sayesinde kadınları da güzelleştiriyor. Uzmanlar terenin faydalarını şöyle sıralıyor:

DİRENCİ ARTIRIYOR
Kanı temizler, idrar söktürür.
▼ Mesanedeki ve böbreklerdeki kumlann atılmasını kolaylaştırır.
Karaciğer ve safra kesesine iyi gelir.
▼ Bedenimizin hastalıklara karşı direncini arttırır. İştah açar, kan yapar.
Kandaki şekeri düşürür. Özellikle şeker hastalan bol bol tere yemelidir.
▼ Güç verir, halsizliğe ilaç gibi etki eder.
Sigaranın ve alkolün zararını azaltır.
▼ Sinirleri yatıştırır.
  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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