Muhterem güç

Her derde deva bitkiler, cinsel sorun yaşayanlara da ilaç gibi geliyor. Bu bitkiler arasında yer alan tere, erkeklerde cinselgücü artırırken, yapısındaki karotensayesinde kadınları da güzelleştiriyor. Uzmanlar terenin faydalarını şöyle sıralıyor:
DİRENCİ ARTIRIYOR
▼ Kanı temizler, idrarsöktürür.
▼ Mesanedeki ve böbreklerdekikumlann atılmasını kolaylaştırır.
▼ Karaciğer ve safra kesesineiyi gelir.
▼ Bedenimizin hastalıklara karşıdirencini arttırır. İştah açar, kan yapar.
▼ Kandaki şekeri düşürür. Özellikleşeker hastalan bol bol tere yemelidir.
▼ Güç verir, halsizliğe ilaç gibi etki eder.
▼ Sigaranın ve alkolün zararını azaltır.
▼ Sinirleri yatıştırır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.