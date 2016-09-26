  1. Biberiye-ısırgan kelliğe derman!
  2. Çok ama çok pişmanım

10 yaş gençleştiren doğal maske

10 yaş gençleştiren doğal maske
Güneş, kozmetik ürünler, sağlıksız beslenme ve hormonal değişimler yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Cildin elastikiyetini kaybetmesiyle birlikte kırışıklıklar artıyor. Uzmanlar bu hoş olmayan değişime karşı ev yapımı bir maske tarifi veriyor. Bunun için gereken malzemeler; 1 su bardağı su, 1 çorba kaşığı bal, 3 çorba kaşığı pirinç ve 1 çorba kaşığı süt. İlk olarak pirinç 3 dakika suda kaynatılır. Soğutulup, üzerine kalan malzeme ilave edilir. Hamur kıvamına gelinceye kadar karıştırılır. Dairesel hareketlerle yüze sürülür. 15 dakika beklettikten sonra yüz durulanır. 1 hafta uygulama sonrası ciltteki değişikliği fark edeceksiniz.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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