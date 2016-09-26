10 yaş gençleştiren doğal maske

Güneş, kozmetik ürünler, sağlıksız beslenme ve hormonal değişimler yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Cildin elastikiyetini kaybetmesiyle birlikte kırışıklıklar artıyor. Uzmanlar bu hoş olmayan değişime karşı ev yapımı bir maske tarifi veriyor. Bunun için gereken malzemeler; 1 su bardağı su, 1çorba kaşığı bal,3 çorba kaşığıpirinç ve 1çorba kaşığısüt. İlk olarak pirinç 3 dakika suda kaynatılır. Soğutulup, üzerine kalan malzeme ilave edilir. Hamur kıvamına gelinceye kadar karıştırılır. Dairesel hareketlerleyüze sürülür. 15 dakika beklettikten sonra yüz durulanır. 1 hafta uygulama sonrası ciltteki değişikliği fark edeceksiniz.
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