Kakule-tarçın gripten kaçın!

değişikliğininyaşandığı şugünlerde salgın hastalıklarherkesi tehdit ediyor.Soğuk algınlığı ve grip vakalarında yaşananartış, bitkisel tedavilerinönemini bir kez dahaortaya koyuyor.doğal yollarlakorunmanınmümkün olduğunubelirterek,"Hastalıklarsinyalverdiğindebitkilerlehazırlanacakkarışımlaryatağadüşmeniziengelleyecektir"diyor.kronikbir rahatsızlığıolmayanlara şu bitkiçaylarını öneriyor...Soğuk algınlığı, bronşit,öksürük, yüksekateş şikayetlerininhafifletilmesinde, ağızve boğaz iltihaplarınıngiderilmesinde kakuleetkilidir. Demleme usulü,baharatlarla karıştırılarakiçilebilir. Bunlar arasındatarçın öne çıkar. Tarçınve kakule içeriğindekietken maddelerVirüs vemikroplarakarşı savaş verir.Gribe, öksürüğe venezleye faydalıdır. Soğukalgınlığını giderip,göğsü yumuşatır.Nane ile birliktedemlenerektüketilmesiönerilir.Limon ilebirliktetüketildiğindeve sindirimeyardımcı olur.Boğazınızda veyavücudunuzda kırıklık,halsizlik, ağrı hissettiğinizdetaze zencefil rendesi, limonsuyu ve bal karışımı size iyigelecektir.Ihlamurçiçeklerinin iltihap veağrı giderici özelliğivardır. Soğuk algınlığışikayetlerinin vetedavinin hızlanmasınayardımcı olur.Sarımsak:Kanınantioksidankapasitesini arttırır,bağışıklığı destekler.Ezerek tüketmelisiniz.Nezle,soğuk algınlığından korurve tedaviye yardımcıdır.Sıvı şeklindeki ekinezyaürünlerini tercih edin.Ağrı kesici ve ateş düşürücüetkisi bulunmaktadır. Tozkarabiber ile hazırlanançay gargara şeklindeuygulandığında boğazenfeksiyonlarına veyardımcıolacaktır.içerdiği uçucu bileşenler ağız ve boğaza yerleşen enfeksiyon ile iltihaplarda etkilidir.oğuk algınlığı, grip ve bronşite iyi gelir. 2-3 poşet tıbbi adaçayını 150 ml kaynamış içme suyunun içerisinde 5-10 dakika bekletin. Boğazınızın dayanabileceği sıcaklığa gelince günde 6-8 defa gargara yapın.Kuşburnu meyvesi C vitamini bakımından en zengin kaynaklardan biri olarak kabul edilir. Tam kurutulmuş meyveler parçalanıp 10 dakika kaynatıldıktan hemen sonra tüketildiğinde içeriğindeki C vitamininden yüksek dozda faydalanılabilir. Vücuda direnç verir.● 4-5 bardak suya, biraz çubuk tarçın, 2-3 tane top karabiber, birkaç diş karanfil, 1 çay kaşığı toz veya parça zencefil, kabuklu çekirdekli elma parçası, limon parçası, varsa kuşburnu atılır ve kaynatılır. İçine, ıhlamur, nane eklenir. Çayın rengi sarımtırak hal alınca süzüp, balla karıştırılarak içilir.● Bu çay, içindeki zencefil ve karabiber nedeniyle biraz acı olabilir. Karışıma istenirse zerdeçal de eklenebilir. Gribin meydana getirdiği ağrıları, sızıları ve yorgunluğu azaltır. Mikropları öldürür. Öksürük ve tahrişleri önler.ünnap bitkisinin C vitamini deposu olduğunu söyleyen Ece Günay Akkuş, yararlarını şöyle anlattı: "Bu bitki, astım ve solunum sistemi hastalarına çok faydalı. Aynı zamanda balgam söktürüyor. Yüksek lif içeriği ile bağırsakları çalıştırıyor. Şeker oranı düşük olduğu için porsiyon kontrolü yaparak, şeker hastalarına da önerilebilir."