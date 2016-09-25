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Kakule-tarçın ten kaçın!

Sonbaharla birlikte , nezle ve soğuk algınlığı herkesin yakasına yapıştı. Yatağa düşmek istemeyenler için uzmanlar kakule ve tarçın gibi bitkilerden yapılacak çayları önerdi

Kakule-tarçın gripten kaçın!
Mevsim değişikliğinin yaşandığı şu günlerde salgın hastalıklar herkesi tehdit ediyor. Soğuk algınlığı ve vakalarında yaşanan artış, bitkisel tedavilerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden Diyetisyen Ece Günay Akkuş, doğal yollarla korunmanın mümkün olduğunu belirterek, "Hastalıklar sinyal verdiğinde bitkilerle hazırlanacak karışımlar yatağa düşmenizi engelleyecektir" diyor. Ece Günay Akkuş, kronik bir rahatsızlığı olmayanlara şu bitki çaylarını öneriyor...

Kakule-tarçın: Soğuk algınlığı, bronşit, öksürük, yüksek ateş şikayetlerinin hafifletilmesinde, ağız ve boğaz iltihaplarının giderilmesinde kakule etkilidir. Demleme usulü, baharatlarla karıştırılarak içilebilir. Bunlar arasında tarçın öne çıkar. Tarçın ve kakule içeriğindeki etken maddeler bağışıklık sistemini güçlendirir. Virüs ve mikroplara karşı savaş verir.

Mürver-nane: Gribe, öksürüğe ve nezleye faydalıdır. Soğuk algınlığını giderip, göğsü yumuşatır. Nane ile birlikte demlenerek tüketilmesi önerilir.

Zencefil kökü-limon: Limon ile birlikte tüketildiğinde soğuk algınlığına ve sindirime yardımcı olur. Boğazınızda veya vücudunuzda kırıklık, halsizlik, ağrı hissettiğinizde taze zencefil rendesi, limon suyu ve bal karışımı size iyi gelecektir.

Ihlamur: Ihlamur çiçeklerinin iltihap ve ağrı giderici özelliği vardır. Soğuk algınlığı şikayetlerinin ve boğazdaki tahrişin azalmasına, tedavinin hızlanmasına yardımcı olur. Sarımsak: Kanın antioksidan kapasitesini arttırır, bağışıklığı destekler. Ezerek tüketmelisiniz.

Ekinezya : Nezle, soğuk algınlığından korur ve tedaviye yardımcıdır. Sıvı şeklindeki ekinezya ürünlerini tercih edin.

Karabiber tanesi: Ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisi bulunmaktadır. Toz karabiber ile hazırlanan çay gargara şeklinde uygulandığında boğaz enfeksiyonlarına ve ağrının azalmasına yardımcı olacaktır.

Adaçayı: içerdiği uçucu bileşenler ağız ve boğaza yerleşen enfeksiyon ile iltihaplarda etkilidir. Soğuk algınlığı, grip ve bronşite iyi gelir. 2-3 poşet tıbbi adaçayını 150 ml kaynamış içme suyunun içerisinde 5-10 dakika bekletin. Boğazınızın dayanabileceği sıcaklığa gelince günde 6-8 defa gargara yapın.

Kuşburnu: Kuşburnu meyvesi C vitamini bakımından en zengin kaynaklardan biri olarak kabul edilir. Tam kurutulmuş meyveler parçalanıp 10 dakika kaynatıldıktan hemen sonra tüketildiğinde içeriğindeki C vitamininden yüksek dozda faydalanılabilir. Vücuda direnç verir.

MİKROPLARA ÖLÜM!
● 4-5 bardak suya, biraz çubuk tarçın, 2-3 tane top karabiber, birkaç diş karanfil, 1 çay kaşığı toz veya parça zencefil, kabuklu çekirdekli elma parçası, limon parçası, varsa kuşburnu atılır ve kaynatılır. İçine, ıhlamur, nane eklenir. Çayın rengi sarımtırak hal alınca süzüp, balla karıştırılarak içilir.

● Bu çay, içindeki zencefil ve karabiber nedeniyle biraz acı olabilir. Karışıma istenirse zerdeçal de eklenebilir. Gribin meydana getirdiği ağrıları, sızıları ve yorgunluğu azaltır. Mikropları öldürür. Öksürük ve tahrişleri önler.

ASTIMI OLANLARA HÜNN AP
Hünnap bitkisinin C vitamini deposu olduğunu söyleyen Ece Günay Akkuş, yararlarını şöyle anlattı: "Bu bitki, astım ve solunum sistemi hastalarına çok faydalı. Aynı zamanda balgam söktürüyor. Yüksek lif içeriği ile bağırsakları çalıştırıyor. Şeker oranı düşük olduğu için porsiyon kontrolü yaparak, şeker hastalarına da önerilebilir."
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  • 25 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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