Doğru beslen zinde kal

"Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı 3 ana öğündür" diyen Ece Günay Akkuş, "Ama bu öğünler atıştırmayla geçiştirilen, fast-food tüketilen, tatlı, hamur işleri yenen öğünler olmamalı" şeklinde konuştu. Akkuş, şu önerilerde bulundu: "Sağlıklı beslendiğinizi anlamanın en akılda kalan ve uygulaması kolay yolu, 4 yapraklı yoncayı aklınıza getirmek olacaktır. Bunlar; et grubu (et, tavuk, balık, peynir, yumurta), süt grubu (yoğurt, ayran, süt), sebze-meyve grubu ve ekmek (esmer pirinç, bulgur, kepekli makarna, kuru baklagiller.) Eğer tabağınızda bu 4 besin grubu varsa ve porsiyon kontrolü iyi yapılmışsa siz sağlıklı besleniyorsunuz demektir."