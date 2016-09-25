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Doğru beslen zinde kal

Doğru beslen zinde kal
"Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı 3 ana öğündür" diyen Ece Günay Akkuş, "Ama bu öğünler atıştırmayla geçiştirilen, fast-food tüketilen, tatlı, hamur işleri yenen öğünler olmamalı" şeklinde konuştu. Akkuş, şu önerilerde bulundu: "Sağlıklı beslendiğinizi anlamanın en akılda kalan ve uygulaması kolay yolu, 4 yapraklı yoncayı aklınıza getirmek olacaktır. Bunlar; et grubu (et, tavuk, balık, peynir, yumurta), süt grubu (yoğurt, ayran, süt), sebze-meyve grubu ve ekmek (esmer pirinç, bulgur, kepekli makarna, kuru baklagiller.) Eğer tabağınızda bu 4 besin grubu varsa ve porsiyon kontrolü iyi yapılmışsa siz sağlıklı besleniyorsunuz demektir."
Etiketler:
  • 25 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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