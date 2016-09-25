Doğru beslen zinde kal

"Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı 3 ana öğündür" diyen Ece Günay Akkuş, "Ama bu öğünler atıştırmayla geçiştirilen, fast-food tüketilen,tatlı, hamur işleri yenenöğünler olmamalı" şeklinde konuştu. Akkuş, şu önerilerde bulundu: "Sağlıklı beslendiğinizi anlamanın en akılda kalan ve uygulaması kolay yolu, 4yapraklı yoncayı aklınızagetirmek olacaktır. Bunlar; et grubu (et, tavuk, balık, peynir,yumurta), süt grubu (yoğurt,ayran, süt), sebze-meyve grubu ve ekmek (esmer pirinç,bulgur, kepekli makarna, kurubaklagiller.) Eğer tabağınızda bu 4 besin grubu varsa ve porsiyon kontrolü iyi yapılmışsa siz sağlıklı besleniyorsunuz demektir."
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