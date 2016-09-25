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Afrodizyak kapari

MS hastalığının tedavisinde kullanılan kapari, afrodizyak özelliği ile çiftlerin imdadına yetişiyor; ‘doğal viagra’ olarak adlandırılıyor

Afrodizyak kapari
Sağlık deposu bitkilerden kapari, birçok hastalığa iyi geliyor. Almanlar'ın 472 çeşit turşusunu yaptığı bu bitki, afrodizyak etkisiyle yüzleri güldürüyor. İspanyollar'ın bu milli bitkisi, ilaç, kozmetik ve boya sanayinde de kullanılıyor. Kaparinin sağlığa yararları şöyle...

TAM BİR ŞİFA DEPOSU
MS hastalığında etkilidir.
▼ Birçok kişinin yakındığı kabızlığı giderir.
İdrar söktürücü özelliği vardır.
▼ Cinsel gücü artırır.
Balgam söktürücü etkisiyle akciğerlere faydalıdır.
▼ Bağırsak solucanlarını düşürür.
Kalp-damar hastalıklarına iyi gelir. Felç riskini düşürür.
▼ Romatizma ağrılarını giderir.
İskorbit ve gut hastalığı, kan bozuklukları, basur, dalak büyümesi gibi rahatsızlıklara etki eder.
  • 25 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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