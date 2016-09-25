Afrodizyak kapari

Sağlık deposu bitkilerden kapari, birçok hastalığa iyi geliyor. Almanlar'ın 472 çeşit turşusunu yaptığı bu bitki, afrodizyak etkisiyle yüzleri güldürüyor. İspanyollar'ın bu milli bitkisi, ilaç, kozmetik ve boya sanayinde de kullanılıyor. Kaparinin sağlığa yararları şöyle...
TAM BİR ŞİFA DEPOSU
▼ MS hastalığında etkilidir.
▼ Birçok kişinin yakındığı kabızlığı giderir.
▼ İdrar söktürücü özelliği vardır.
▼ Cinsel gücü artırır.
▼ Balgam söktürücü etkisiyleakciğerlere faydalıdır.
▼ Bağırsak solucanlarını düşürür.
▼ Kalp-damar hastalıklarına iyi gelir.Felç riskini düşürür.
▼ Romatizma ağrılarını giderir.
▼ İskorbit ve gut hastalığı, kanbozuklukları, basur, dalak büyümesi gibirahatsızlıklara etki eder.
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