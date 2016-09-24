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u düşüren mucize karışım

Tansiyonu düşüren mucize karışım
Kalp ve damar hastalıkları hayatı tehdit ediyor. Yüksek tansiyon ile kolesterolün kalp hastalıklarını artırıp, felç riskini yükselttiğini söyleyen uzmanlar, doğru beslenmenin önemine dikkat çekerek, doğal bir karışım tavsiye ediyor. u, kolesterolü düşüren bu bitkisel karışım şöyle: Rendelenmiş 1 diş sarımsak ve bir parça zencefil, 1 tatlı kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı elma sirkesini bir kaba alın. Tamamını karıştırın. Daha sonra ağzı kapalı bir kapta buzdolabına koyun. 5 gün buzdolabında beklettikten sonra kahvaltıdan ve akşam yemeğinden önce bir çay kaşığı tüketin. Günde 2 kereden fazla alınmamasını söyleyen uzmanlar, "Karışımı yemeden önce mutlaka doktorunuza danışın" diye uyarıyor.
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  • 24 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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