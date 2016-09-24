Tansiyonu düşüren mucize karışım

Kalp ve damar hastalıkları hayatı tehdit ediyor. Yüksektansiyon ile kolesterolün kalp hastalıklarını artırıp, felç riskini yükselttiğini söyleyen uzmanlar, doğru beslenmenin önemine dikkat çekerek, doğal bir karışım tavsiye ediyor. Tansiyonu, kolesterolü düşüren bu bitkisel karışım şöyle: Rendelenmiş 1 dişsarımsak ve bir parça zencefil,1 tatlı kaşığı limon suyu, 1tatlı kaşığı bal, 1 tatlı kaşığıelma sirkesini bir kaba alın. Tamamını karıştırın. Daha sonra ağzı kapalı bir kapta buzdolabına koyun. 5 gün buzdolabında beklettikten sonra kahvaltıdan veakşam yemeğinden önce bir çaykaşığı tüketin. Günde 2 kereden fazla alınmamasını söyleyen uzmanlar, "Karışımı yemedenönce mutlaka doktorunuzadanışın" diye uyarıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.