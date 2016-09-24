Göz kapağına bak böbreklerini gör

SEBEPLERE DİKKAT!
Kronik böbrek yetmezliğinde erken tanının önemli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Koçak, diyabet, yüksek tansiyon ve aşırı kilonun, böbrek yetmezliğinin önemli nedenleri arasında yer aldığını ifade ediyor. Böbrek yetmezliğinin en doğru tedavisinin böbrek nakli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Koçak, "Kronik böbrek yetmezliği hiçbir belirti vermeden de gelişebilir" diyerek şöyle devam ediyor:
SÜZME ORANI DÜ ŞER
"Böbreklerin vücut için hayati olan süzme fonksiyonunu tam olarak veya hiç yerine getirememesi böbrek yetmezliği olarak tanımlanabilir. Vücudumuz çalışırken sürekli zehirli atıklar ortaya çıkar. Böbreklerimiz de bu atıkların vücuttan atılmasını sağlar. Kronik böbrek rahatsızlığı durumunda vücut bu atıkları biriktirir. Bir yetişkinde böbreklerin süzme fonksiyonu 80 ile 125 arasındadır. Hastalık başladığında belirti vermez. Süzme oranı 30'lara düştüğünde şikayetler yaşanır. Böbrekler işlevini yüzde 80 yitirmiştir. Kronik böbrek rahatsızlığı ilerlediğinde halsizlik, ödemler artar. Süzme değeri yüzde 10'un altına düştüğünde hastanın yaşamını sürdürmesinin iki yolu vardır. Bunlar diyaliz ve böbrek naklidir."
BASİT BİR TESTLE ANLAMAK MÜMKÜN
Kronik böbrek yetmezliğinde erken tanının önem taşıdığını söyleyen Doç. Dr. Burak Koçak, şöyle konuştu: "Bu durum basit testlerle anlaşılabilir. İdrarda kan hücrelerinin olması ya da protein atılımının görülmesi böbrek yetmezliğinin erken habercisidir. Aynı zamanda kan testindeki serum kreatinin değerleriyle de böbrek yetmezliği kendini gösterir."
KENDİNİZİ KONTROL EDİN
Böbrek yetmezliği farklı belirtiler de veriyor. Geceleri idrara sık çıkma, kan dolaşımındaki atıklar nedeniyle ciltte kaşıntı, ağızda metalik tat, bulantı, kusma ve iştahsızlık ile üst sırt bölgesinde yaşanan ağrılar böbreklerde sorun olduğunu işaret ediyor.
DOĞAL GIDALAR KORUMA SAĞLAR
Yoğurt: Kalsiyum ve D vitamini zengini yoğurt böbrek sağlığını korur. Özellikle yemek aralarında tüketilen yoğurdun böbrek sistemini düzenleyici ve çalışmasına yardımcı etkisi vardır.
Kabak çekirdeği: Çinko ve demir minerallerini fazlasıyla içeren kabak çekirdeği, Omega-3 etkisi ile de böbrek hastalıklarında etkilidir. Şeker dengeleyici ve böbrek sistemlerini temizleyici etkisi yüksektir.
Elma: Özelikle kırmızı elma, böbrek hastalıklarının tedavisine destek verdiği gibi hastalıklara yakalanmamak için koruyucu bir kalkan görevi de üstlenir. Böbreği temizler ve lif içeriği ile süzme işlemini en iyi şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olur. Günde orta boy bir elma böbrek sağlığı için önemlidir.
Balkabağı: Özellikle böbrek taşı sorunlarına karşı etkilidir. Balkabağındaki kalsiyum, böbrek taşı oluşumunu önler.
Maydanoz: C vitamini etkisi yüksek olan maydanoz, böbrekleri temizler ve çalışmasına destek olur.
Mürdüm eriği: Böbrek başta olmak üzere, kalp ve kolesterol hastalıklarına da iyi gelir.
Somon: Omega-3 içeriği yüksek balık grupları, böbrek hastalıklarında toparlayıcı ve tedavi edici role sahiptir.
Pirinç: Pirinç ve pirinç lapaları böbrek hastalıklarında kaybolan kalorilerin yerine konması ve hastalık seyrinin düzelmesi, yaşam kalitesinin artması açısından oldukça önemlidir. Pirinç şeker hastalıklarında dikkatli tüketilmelidir. Yüksek şekeri olan böbrek hastalarında hastalığın seyrini olumsuz yönde değiştirebilir ancak şekerin düzenlendiği durumlarda pirinç bizlere böbreklerin olumlu yönce tedavi edilmesinde yardımcı olur.
Ayı üzümü: Böbreklerin korunmasında idrar yollarına antiseptik etki sağlayan doğal bir besin kaynağıdır. Yaban mersini: Böbrek rahatsızlıklarının giderilmesinde oldukça faydalıdır.
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