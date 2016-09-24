Aşkınızı dilimleyin

B vitamini ve iyot zengini kavun, kokusu ile çiftlerde cinsel arzuyu artırıyor. Yemeklerden önce yenecek kavunun sindirim sistemini temizlediğini söyleyen uzmanlar yararlarını şöyle sıralıyor:



● Böbrek-mesane kumu dökülürken kavun yenilirse böbrekler rahatlar ve sakinleşme hissi sağlanır.



● İdrar yolu hastalıklarına iyi gelir. Basur şikayetlerini azaltır.



● Kavun çekirdekleri kaynatılıp içildiğinde solunum yolu hastalıklarının giderilmesine yardımcı olur.



● Karaciğer hastalarına da kavun çekirdeği suyu faydalıdır. Günde 1 bardaktan fazla içilmemesi gerekiyor.



● Yanıklara kavun konursa ağrıyı hafifletir ve iyileşmesini hızlandırır. Et pişirirken kabuklarından bir parça ilave edilirse çabuk pişer.



● Cilt bakımı için faydalıdır. Ezilip soğuk süte katıldıktan sonra yüze sürülürse cildi nemlendirir. Özellikle kuru ciltlere çok iyi gelir.



