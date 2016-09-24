  1. Köfte-üzüm yesin vücudu güçlensin
  2. Göz kapağına bak böbreklerini gör

Aşkınızı dilimleyin

Yaz aylarının tatlı meyvesi kavun aşka da tat katıyor. Kokusuyal sakinleştiren kavun çiftlerde aynı anda afrodizyak etki yaratıyor...

Aşkınızı dilimleyin
B vitamini ve iyot zengini kavun, kokusu ile çiftlerde cinsel arzuyu artırıyor. Yemeklerden önce yenecek kavunun sindirim sistemini temizlediğini söyleyen uzmanlar yararlarını şöyle sıralıyor:

Böbrek-mesane kumu dökülürken kavun yenilirse böbrekler rahatlar ve sakinleşme hissi sağlanır.

● İdrar yolu hastalıklarına iyi gelir. Basur şikayetlerini azaltır.

Kavun çekirdekleri kaynatılıp içildiğinde solunum yolu hastalıklarının giderilmesine yardımcı olur.

● Karaciğer hastalarına da kavun çekirdeği suyu faydalıdır. Günde 1 bardaktan fazla içilmemesi gerekiyor.

Yanıklara kavun konursa ağrıyı hafifletir ve iyileşmesini hızlandırır. Et pişirirken kabuklarından bir parça ilave edilirse çabuk pişer.

● Cilt bakımı için faydalıdır. Ezilip soğuk süte katıldıktan sonra yüze sürülürse cildi nemlendirir. Özellikle kuru ciltlere çok iyi gelir.
  • 24 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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