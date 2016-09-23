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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu, gün boyunca aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor.

Yağışların Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzincan'ın Kemah, Kemaliye, Refahiye, İliç ve Tercan ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklığın, mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.
  • 23 Eylül 2016, Cuma 18:32
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