  1. Uykusuzluk ömrü kısaltıyor
  2. Hurafelere kanma sağlığını bozma

coşturur kadını

Taze soğana benzeyen enerjiyi ve kan dolaşımını artırıyor. Özellikle kadınlarda libido seviyesini yükseltiyor...

Frenk soğanı coşturur kadını
İçerdiği vitamin- minerallerle kalp ve prostat bozukluğu, sinir zafiyeti, cilt hastalıkları ve cinsel iktidarsızlık gibi birçok hastalığa iyi gelen kadınlarda afrodizyak etki gösteriyor. Bu soğanın sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor...

KALBİ KORUR
Kolesterol ve kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor.
● Kan damarlarındaki sertliği azaltır.
Damarlarda plak birikim riskini azaltır.
● İçerdiği antioksidanlar ile meme, kolon, prostat, yumurtalık, endometrium ve akciğer kanserlerinden korur.
Uyku, kas hareketi, öğrenme ve hafıza gibi kısımlarda etkilidir.
● Depresyonla mücadele eder.
Kemik gelişimi korur.
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