Frenk soğanı coşturur kadını

İçerdiği vitamin- minerallerle kalp ve prostat bozukluğu, sinir zafiyeti, cilt hastalıkları ve cinseliktidarsızlık gibibirçok hastalığa iyi gelen Frenk soğanıkadınlarda afrodizyaketki gösteriyor. Bu soğanın sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor...
KALBİ KORUR
● Kolesterol vekan basıncını düşürmeyeyardımcıoluyor.
● Kan damarlarındakisertliğiazaltır.
● Damarlardaplak birikim riskiniazaltır.
● İçerdiği antioksidanlarile meme,kolon, prostat,yumurtalık, endometriumve akciğerkanserlerindenkorur.
● Uyku, kas hareketi,öğrenme vehafıza gibi kısımlardaetkilidir.
● Depresyonlamücadele eder.
● Kemik gelişimikorur.
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