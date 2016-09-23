  1. Hurafelere kanma sağlığını bozma
  2. İşte sizin sesiniz!

na limon sıkın

Ağız kokusuna limon sıkın
Sosyal bir sorun olan , ciddi hastalıklarla birlikte de seyrediyor. Memorial Şişli Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Op. Dr. Nurten Küçük, "Genellikle ağız içi ya da sindirim sistemi ile ilgili sıkıntılardan kaynaklandığı düşünülen ağız kokusu; sinüzit, bademcik, farenjit gibi hastalıklar nedeniyle de ortaya çıkabiliyor" diyor. Ağız kokusunun sadece sabah saatlerinde yaşandığı durumlar genellikle uyku sırasında tükürük akımının azalmasından kaynaklanıyor. Uykuda ağzın açık kalmasıyla oluşan kuruluğun bakteri ve buna bağlı olarak gaz oranının yükselmesine neden olduğunu söyleyen Dr. Küçük, şöyle devam ediyor: "Bu tür kokulara karşı bol su içerek ağzın nemli kalması sağlanmalıdır. Tükürük salgısını arttırması için limon yemek ya da şekersiz sakız çiğnemek sabahları oluşan ağız kokusunu gidermekte etkilidir."
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar