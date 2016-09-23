Ağız kokusuna limon sıkın

Sosyal bir sorun olan ağız kokusu, ciddi hastalıklarla birlikte de seyrediyor. Memorial ŞişliHastanesi Kulak Burun BoğazBölümü'nden Op. Dr. NurtenKüçük, "Genellikle ağız içi ya da sindirim sistemi ile ilgili sıkıntılardan kaynaklandığı düşünülen ağız kokusu; sinüzit, bademcik,farenjit gibi hastalıklar nedeniyle de ortaya çıkabiliyor" diyor. Ağız kokusunun sadece sabah saatlerinde yaşandığı durumlar genellikle uyku sırasında tükürük akımının azalmasından kaynaklanıyor. Uykuda ağzın açık kalmasıyla oluşan kuruluğun bakteri ve buna bağlıolarak gaz oranının yükselmesine neden olduğunu söyleyen Dr. Küçük, şöyle devam ediyor: "Bu tür kokulara karşı bol su içerek ağzın nemli kalması sağlanmalıdır. Tükürük salgısını arttırması için limonyemek ya da şekersiz sakız çiğnemek sabahları oluşan ağız kokusunu gidermekte etkilidir."
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