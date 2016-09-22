Tuzlu bal uykuya dal!

Uykusuzluk çekenler dikkat! Uzmanlar, dünya çapında bir sorun olan uykusuzluğa karşı çok farklı bir karışım önerdi. Uykusuzluk çekenlerin tansiyondan kalbe kadar birçok hastalık riski taşıdığını söyleyen uzmanlar, "Yetersiz uyku,felce bile yol açar" diyor. Himalaya tuzu ile işlenmemiş bal karışımının ise uykuya dalmayı kolaylaştırdığını belirten uzmanlar, ilaç gibi etki eden bu karışımın tarifini şöyle veriyor: "1 çaykaşığı pembe Himalaya tuzu ile5 tatlı kaşığı işlenmemiş balıkarıştırın. Kapalı bir kavanoza koyun. Her gece yatmadan önce yarım çay kaşığını dil altına koyup, emin. 84 temel mineral içerenbu karışımla uyku sorunundan kurtulacaksınız."
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