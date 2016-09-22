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Tuzlu bal uykuya dal!

Tuzlu bal uykuya dal!
Uykusuzluk çekenler dikkat! Uzmanlar, dünya çapında bir sorun olan uykusuzluğa karşı çok farklı bir karışım önerdi. çekenlerin tansiyondan kalbe kadar birçok hastalık riski taşıdığını söyleyen uzmanlar, "Yetersiz uyku, felce bile yol açar" diyor. Himalaya tuzu ile işlenmemiş bal karışımının ise uykuya dalmayı kolaylaştırdığını belirten uzmanlar, ilaç gibi etki eden bu karışımın tarifini şöyle veriyor: "1 çay kaşığı pembe Himalaya tuzu ile 5 tatlı kaşığı işlenmemiş balı karıştırın. Kapalı bir kavanoza koyun. Her gece yatmadan önce yarım çay kaşığını dil altına koyup, emin. 84 temel mineral içeren bu karışımla uyku sorunundan kurtulacaksınız."
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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