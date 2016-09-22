Patates-mantar hastalıkları kovar

● Havuç, soğan, sarımsak, lahana, bal kabağı, zencefil, patates, mantar, avokado, fındık, nar, elma, greyfurt, muz, enginar, kereviz, pırasa, brüksel lahanası , brokoli, karnabahar, beyaz ve kırmızı lahana gibi mevsimlik besinler vücudunuzun savunma yapması ve soğuklara hazırlaması için etkilidir.
AKCİĞERLERİ KORUYUN
● Akciğerleri ve bağırsakları koruyup temizlemek için soğan, sarımsak, şalgam, turp, zencefil, lahana vb. besinlere yer verin.
● Kafein alımında aşırıya kaçmayın. Çay-kahve tüketiminde ölçülü olun daha çok yeşil çay, rezene, kuşburnu gibi kırmızı meyveli çaylar, adaçayı, zencefil, ıhlamur vb. çaylar tercih edin.
● Çiğ ve soğuk besinler yerine ılık ve pişmiş besinlere yönelin. Salataların yanı sıra hazırlayacağınız kremasız çorbaları ve buharda pişmiş sebzeleri tüketin.
● Günlük 2-2.5 litre kadar su içmeye gayret edin. Açlığınızı kontrol altına alın. 2-3 saatte bir beslenmek hem açlık kontrolünü sağlayacak hem de kan şekerlerinizi dengede tutacaktır. Taze- kuru meyveleri ve tuzsuz badem, fındık, ceviz gibi yağlı tohumları ara öğünlerde, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek açısından da probiyotik yoğurt veya kefirle birlikte tüketebilirsiniz.
● Aşırı tatlı ihtiyacınızı tazekuru meyvelerden, yoksa bir bitter çikolatadan 1-2 kare kadar yiyerek bastırmaya çalışın. Çok istediğiniz besinleri porsiyon kontrolü sağlayarak tüketin. Tabağınıza aldığınız besinin kaç kaşık, kaç bardak vs. olduğunda dikkat edin. Yüksek lifli ve yağsız proteinli besinler öğün arasında tokluk verir.
HANGİ VİTA MİN HANGİ GIDADA VAR?
A vitamini: Balık yağı, süt, peynir, yumurta, etler, koyu yapraklı sebzeler, sarı/ turuncu meyve ve sebzeler
C vitamini: Biber, tere, brokoli, çilek, kivi, lahana, domates E vitamini: Bitkisel yağlar, pişirilmemiş tüm tohumlar, kuruyemiş, soya fasulyesi, tam tahıllı besinler ve tüm sebzeler
Selenyum: Balık, kırmızı et, tahıllar, yumurta, tavuk, sarımsak.
Çinko: Biftek, kuzu eti, tavuk, fıstık, baklagiller, süt ürünleri, kuruyemiş
Magnezyum: Ispanak, pancar, brokoli, fasulye, börülce, bezelye
Omega 3: Ringa, uskumru, sardalya, alabalık , somon, bitkisel yağ, ceviz kabak çekirdeği, semizotu
Omega 9: Ham zeytinyağı, zeytin, avokado, badem, yer fıstığı Antep fıstığı, fındık
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