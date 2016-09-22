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Otururken eller titriyorsa dikkat!

Otururken eller titriyorsa dikkat!
60 yaş üstü ve daha çok erkekleri vuran nda dikkat çekiyor. Hastalığın genetik yatkınlık nedeniyle çok genç yaşlarda da ortaya çıkabileceğini söyleyen Koru Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Özlem Ertürk, "Dinleniyorken, elleriniz kucağınızda dururken ya da ayaklarınız yataktan aşağı pozisyonda iken titreme oluyorsa büyük ihtimal parkinson hastası olabilirsiniz" diyor. Parkinson'a beyinde dopamin maddesi eksikliğinin yol açtığını ifade eden Dr. Ertürk, "Hastalık sinsi başlangıçlıdır ve yavaş ilerleyicidir. Bu nedenle belirtilere dikkat edip, tedavide gecikmemek önemlidir" diye konuşuyor.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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