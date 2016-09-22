Otururken eller titriyorsa dikkat!

60 yaş üstü ve daha çok erkekleri vuran Parkinson hastalığında belirtiler dikkat çekiyor. Hastalığın genetik yatkınlık nedeniyle çok genç yaşlarda da ortaya çıkabileceğini söyleyen Koru Ankara Hastanesi NörolojiUzmanı Dr. Özlem Ertürk, "Dinleniyorken,elleriniz kucağınızda dururken yada ayaklarınız yataktan aşağı pozisyondaiken titreme oluyorsa büyük ihtimal parkinsonhastası olabilirsiniz" diyor. Parkinson'a beyinde dopamin maddesi eksikliğinin yol açtığını ifade eden Dr. Ertürk, "Hastalık sinsi başlangıçlıdır ve yavaş ilerleyicidir. Bu nedenle belirtilere dikkat edip, tedavide gecikmemek önemlidir" diye konuşuyor.
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