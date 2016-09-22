Kokulu aşk!

Kokusu yüzünden birçok kişinin mesafeli yaklaştığı sarımsak, içindeki glikoz ve protein ile, kalsiyum, fosfor, demir, A, B, C vitaminleri barındırıyor. Allicin maddesi de sarımsağın cazibesini artırıyor! Öyle ki, bu madde kan akışını hızlandırarak, sperm sayısını yükseltiyor. Cinsel güç veren sarımsağın pişmiş olarak tüketilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, sağlığa yararlarını şöyle anlatıyor: der tlere deva oluyor ...



✖ Sigaranın zararlı etkilerini azaltır.

✖ Zehirlenmeye karşı etkilidir.

✖ Kandaki şeker miktarını dengeler, şeker hastalığına karşı en iyi doğal ilaçtır.

✖ Kanserden korur.

✖ Kan pıhtılaşmasını önler.

✖ Damar sertliğini azaltır.

✖ Özellikle yaz aylarında sıkıntı yaratan sivrisinek ve böcekleri uzaklaştırır.

✖ Gribi ve nezleyi önler.

✖ Sinir sistemini ve kan dolaşımını düzenler.

✖ Güç ve enerji verir, dinç hissettirir.

✖ Bağışıklık sistemini güçlendirir.

✖ Tansiyonu düşürür.



