Meteoroloji'nin verilerine göre, Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış alacak. Özellikle akşamüstü sağanak bekleniyor. Yağmur dalgası saat akşamüstü 6'dan başlayıp akşam 21.00'a kadar sürebilir.

İstanbul gelecek haftaya kadar yalnızca Cumartesi günü kısmen güneşli, diğer günlerde sağanak yağış sürecek.

Başkent Ankara da, tıpkı İstanbul gibi gün içinde farklı saatlerde yağış altında olacak. Ankara'da hafta sonu güneş açıyor.

İzmir'de gün boyu ara ara yağış alsa da hava açık, sıcaklık 25 dereceyi bulacak.





Bugün gün içinde neredeyse tüm bölgelerde yağış geçişleri görülecek. Bugün Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile G.Antep, Kilis, Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Adana'nın doğusu, K.Maraş'ın Andırın ilçesi, Osmaniye ile Hatay kıyıları kuvvetli yağış alacak. Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde ise yağışın çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Iğdır, Bingöl, Şırnak, Van ve Hakkari'de yağış öncesi ve yağış anında fırtına beklendiğini duyurdu.

Dün akşamdan bu yana İstanbul, Zonguldak ve Ankara'da su baskınları görüldü. Ankara'daki bir yolda çökme meydana geldi.