Kurutulmuş bezelye kan şekerini dengele

Baklagiller ailesinin küçük fakat besleyicideğeri güçlü bir üyesi olanbezelyenin kurusu, kan şekeribozukluklarını yönetmede etkilioluyor. Medigold HastanesiBaşhekimi ve İç HastalıklarıUzmanı Dr. Baha Aydoğ,çözünebilir lif, sindirim sistemive kalbe yararlı etkilerineilave olarak, kuru bezelyeninkan şekerini dengelediğinisöyledi. Dr. Aydoğ, şöylekonuştu: "İnsülin direnciniz,hipoglisemi ya da diyabetinizvarsa, kurutulmuş bezelyeve mercimek gibi baklagilleristikrarlı, yavaş yananenerji sağlarken, kan şekeridüzeyini dengelemenize deyardımcı olabilir. Yüksek liflidiyetler ve kan şekeri düzeyineilişkin çalışmalar, bu yükseklif içerikli gıdaların sağladığıönemliyararları göstermiştir. Kurubezelye de kuru fasulye ve nohutgibi pişirilerek tüketilebilir."
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