Kurutulmuş bezelye kan şekerini dengele

Baklagiller ailesinin küçük fakat besleyici değeri güçlü bir üyesi olan bezelyenin kurusu, kan şekeri bozukluklarını yönetmede etkili oluyor. Medigold Hastanesi Başhekimi ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Baha Aydoğ, çözünebilir lif, sindirim sistemi ve kalbe yararlı etkilerine ilave olarak, kuru bezelyenin kan şekerini dengelediğini söyledi. Dr. Aydoğ, şöyle konuştu: "İnsülin direnciniz, hipoglisemi ya da diyabetiniz varsa, kurutulmuş bezelye ve mercimek gibi baklagiller istikrarlı, yavaş yanan enerji sağlarken, kan şekeri düzeyini dengelemenize de yardımcı olabilir. Yüksek lifli diyetler ve kan şekeri düzeyine ilişkin çalışmalar, bu yüksek lif içerikli gıdaların sağladığı önemli yararları göstermiştir. Kuru bezelye de kuru fasulye ve nohut gibi pişirilerek tüketilebilir."