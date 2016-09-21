  1. Horlamanın ‘su’yunu çıkarın

Hatırlı sevgili!

40 yıllık hatırı olan , cinsel isteksizlik yaşayanların da yüzünü güldürüyor. İçerdiği kafein, özellikle kadınlarda cinsel arzuyu tetikliyor...

Hatırlı sevgili!
Cinsel isteksizlik yaşayanlar dikkat! nin içerdiği kafein maddesi, sinir sistemini uyarıp zihinsel aktiviteyi ve cinsel arzuları canlandırıyor. Özellikle kadınlarda etkili oluyor. Günde 2 fincandan fazla kahve içilmemesini öneren uzmanlar, bu ölçüde tüketilen kahvenin kolon ve kalın bağırsak kanseri ile safra kesesinde taş oluşma riskini azalttığını belirtiyor. Uzmanlar kahvenin sağlığa faydalarından bazıları şöyle sıralıyor:

ZİHNİ DE GÜÇLENDİRİYOR
* Kahvenin içerdiği kafein maddesi, sinir sistemini uyarıp zihinsel aktiviteyi güçlendirir. Enerji verir ve uyanık kalmayı sağlar.
* Araştırmalar düzenli kahve içen 55 yaşındaki bir kişinin düşünme potansiyelinin içmeyenlere oranla 6 kat fazla olduğunu gösterdi.
* Kahve içenlerde içmeyenlere nazaran daha az diş çürüğü oluyor.
* Depresyona iyi geliyor.
* Sindirimi kolaylaştırıyor. Mide ekşimesine iyi geliyor.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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