Hatırlı sevgili!

Cinsel isteksizlik yaşayanlar dikkat! Kahvenin içerdiği kafein maddesi, sinir sistemini uyarıp zihinsel aktiviteyi ve cinsel arzuları canlandırıyor. Özellikle kadınlarda etkili oluyor. Günde 2 fincandan fazla kahve içilmemesini öneren uzmanlar, bu ölçüde tüketilen kahvenin kolon ve kalın bağırsakkanseri ile safra kesesinde taş oluşmariskini azalttığını belirtiyor. Uzmanlar kahvenin sağlığa faydalarından bazıları şöyle sıralıyor:
ZİHNİ DE GÜÇLENDİRİYOR
* Kahvenin içerdiği kafein maddesi, sinir sistemini uyarıp zihinsel aktiviteyi güçlendirir. Enerji verir ve uyanık kalmayı sağlar.
* Araştırmalar düzenli kahve içen55 yaşındaki bir kişinin düşünmepotansiyelinin içmeyenlere oranla 6 katfazla olduğunu gösterdi.
* Kahve içenlerde içmeyenlere nazaran daha az diş çürüğü oluyor.
* Depresyona iyi geliyor.
* Sindirimi kolaylaştırıyor. Mide ekşimesine iyi geliyor.
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