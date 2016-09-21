3 süper besin obeziteyi yenin

ISPANAK MUCİZESİ
A, B1, B2, C, E vitaminleri, fosfor, kalsiyum, demir, folik asit ve çeşitli minareller içerir. Kansızlığa iyi gelir. Sindirimi kolaylaştırır ve idrar söktürür. Bu yeşilliğin bir gizemi de, iştahı bastıran proteinleri vücudunuza gizlice sokarak kalorilere veda etmenizi sağlar. Ispanaktaki bu proteinler öğünler sonrasında vücudumuzdaki açlık hormonlarını azaltmaya yardımcı olur. Sağlıklı zayıflamak için ana öğünlerde bir kase yoğurtlu ıspanak tüketmek iyi bir seçim olacaktır.
DOMATES TOK TUTAR
Demir, potasyum, kalsiyum ve fosfor mineralleri ile A, B ve C vitaminleri açısından oldukça zengin bir besindir. İçeriğinde bulunan fazlaca lif kabuklarıyla tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırır. Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur, kabızlığı giderir. İyi bir idrar söktürücüdür ve vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına katkıda bulunur. Domates, C vitamini ve içeriğindeki asitler sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Bu durumda da kilo vermeniz kolaylaşır. Daha uzun süre tok hissedilmesine yardımcı olur. güçlü içerik Zerdeçalın etken maddesi curcumindir. Curcumin vücudu kansere karşı korur ve tümör hücrelerinin çoğalmasını engelleyici özelliğe sahiptir. Yapılan araştırmalarda Curcuminin antioksidan etkisinin E ve C vitaminlerinden daha güçlü olduğu görülmüştür. Zerdeçalın kullanılan kısmı toz haline getirilmiş köküdür. Faydaları antioksidan etkilidir. Zerdeçaldaki etken madde yağları yakılmasını sağlıyor. Ayrıca yüksek proteinli gıdaların çözülmesini sağlayarak sindirime yardımcı oluyor. Yağ dokusunun büyümesini de bastırıyor. Ayrıca mideyi kuvvetlendirir, hazmı kolaylaştırır ve ödem attırır. Bu sayede kilo vermenize de yardımcı olur. Yemeklerde kullanılan zerdeçal, suda kaynatılarak çay yapılarak da içilebilir. Zerdeçalı bal ile birlikte de tüketebilirsiniz.
GÜZELLİK İKSİRİ GİBİ...
Cilt sağlığı için de faydalı olan domates, yaşlanmayı geciktirir ve cildi canlandırıp tazelik verir. Aynı zamanda karaciğerin yüksek miktarda yağ tortusunu süzmesini de yardımcı olur. Kalori kontrolü yaparken vücudumuzun vitamin ve mineral eksikliği çekmemesi için domates suyu içebilirsiniz.
Domatesin A vitamini bakımından zengin olması da saç sağlığı için faydalıdır. Saç köklerini güçlendirir ve parlaklık verir. İçindeki asitler cildi sıkılaştırır.
1 KAŞIK ZERDEÇAL KANSERDEN KORUYOR
ABD'li uzmanların zerdeçal üzerinde yaptığı araştırma sonuçları bu baharatın her derde deva olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yaklaşık 6 hafta boyunca günde 1 çay kaşığı zerdeçal tüketenlerin meme kanserinden korunduğunu söyleyen uzmanlar, "Zerdeçal aynı zamanda Alzheimer'a karşı da etkili oluyor" dedi. Uzmanlar zerdeçalın mide ekşimesine de iyi geldiğini ifade etti.
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