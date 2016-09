3 süper besin obeziteyi yenin

hastalığı obezite tepeden tırnağa tüm organları vuruyor. Obeziteyle mücadelede ise sofralardan eksik edilmeyen 3 besin etkili oluyor.kilo verdiren 3 besinden ilkinin ıspanak olduğunu belirtiyor. Enç, süper besinlerin yararlarını şöyle anlatıyor:A, B1, B2, C, E vitaminleri, fosfor, kalsiyum, demir, folik asit ve çeşitli minareller içerir.Sindirimi kolaylaştırır ve idrar söktürür. Bu yeşilliğin bir gizemi de,Ispanaktaki bu proteinler öğünler sonrasında vücudumuzdakiSağlıklı zayıflamak için ana öğünlerde bir kase yoğurtlu ıspanak tüketmek iyi bir seçim olacaktır.Demir, potasyum, kalsiyum ve fosfor mineralleri ile A, B ve C vitaminleri açısından oldukça zengin bir besindir. İçeriğinde bulunan fazlaca lif kabuklarıyla tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırır.İyi bir idrar söktürücüdür ve vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına katkıda bulunur. Domates,Daha uzun süre tok hissedilmesine yardımcı olur. güçlü içerik Zerdeçalın etken maddesi curcumindir.Yapılan araştırmalarda Curcuminin antioksidan etkisinin E ve C vitaminlerinden daha güçlü olduğu görülmüştür.Faydaları antioksidan etkilidir.Ayrıca yüksek proteinli gıdaların çözülmesini sağlayarak sindirime yardımcı oluyor.Ayrıca mideyi kuvvetlendirir, hazmı kolaylaştırır ve ödem attırır. Bu sayede kilo vermenize de yardımcı olur. Yemeklerde kullanılan zerdeçal, suda kaynatılarak çay yapılarak da içilebilir. Zerdeçalı bal ile birlikte de tüketebilirsiniz.sağlığı için de faydalı olan domates, yaşlanmayı geciktirir ve cildi canlandırıp tazelik verir. Aynı zamanda karaciğerin yüksek miktarda yağ tortusunu süzmesini de yardımcı olur. Kalori kontrolü yaparken vücudumuzun vitamin ve mineral eksikliği çekmemesi için domates suyu içebilirsiniz.A vitamini bakımından zengin olması da saç sağlığı için faydalıdır. Saç köklerini güçlendirir ve parlaklık verir. İçindeki asitler cildi sıkılaştırır.uzmanların zerdeçal üzerinde yaptığı araştırma sonuçları bu baharatın her derde deva olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yaklaşık 6 hafta boyunca günde 1 çay kaşığı zerdeçal tüketenlerin meme kanserinden korunduğunu söyleyen uzmanlar, "Zerdeçal aynı zamanda Alzheimer'a karşı da etkili oluyor" dedi. Uzmanlar zerdeçalın mide ekşimesine de iyi geldiğini ifade etti.