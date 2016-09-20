Yeşil biber ve üzüm gripten koruyor

Yazdan sonbahara geçişte güneşin etkisini azaltması ile ısı değişimlerine maruz kalan cilt ve metabolizma, soğuk hava ile daha kolay mücadele etmek için yavaşlamaya başlıyor. Bu durumdan bağışıklık sistemi de etkileniyor. Sonucunda ise grip, nezle, bronşit, öksürük gibi enfeksiyon hastalıkları görülebiliyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, bu hastalıklardan korunmak için tavsiyelerde bulunuyor: "Vücudu zararlı maddelere karşı koruyan C vitamini tüketimine dikkat etmek gerekmektedir. Bu mevsimde mürdüm eriği, üzüm, şeftali, incir bol C vitamini ve antioksidant içeren meyvelerdir. Meyvelerin yanı sıra limon, yeşilbiber, semizotu gibi koyu yeşil yapraklı besinler de aynı şekilde yüksek antioksidant içermektedir. Mutlaka Omega 3 ve 6 zengini balık tüketilmeli."
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