Pırasa yiyin yaşlanmayı unutun

Diyetisyen Gizem Şeber, pırasanın içerdiği antioksidan etkili gallik asit ile yaşlanmayı geciktirdiğini söyledi. Kış aylarının vazgeçilmez besinleri arasında bulunan pırasanın düzenli tüketilmesi gerektiğini belirten Şeber şunları söyledi: İçerdiği flavonoidler ve kamferol ile kan damarlarındaki hasarları azaltır. Yüksek miktarda içerdiği folat kalp sağlığını korur. Antioksidan etkili gallik asit ile yaşlanmayı geciktirici etkiye sahiptir. Sülfürlü diğer birleşikler ile özellikle kolon kanseri başta olmak üzere kansere karşı koruyucu etkisi vardır.
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