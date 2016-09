Maydanoz ve dereotu kanserin sonu

herkesin korkulu rüyası olan kanser in çaresi doğada saklı! Maydanoz ve dereotu nun beraber yenmesi durumunda ortaya kansere karşı etkili olduğu bilinen bir kimyasal meydana getirdikleri çıktı. İki otun beraber yenmesiyle ortaya çıkanadlı madde vücutta tümör oluşumunu engelliyor. Bunun yanında bu iki mucizevi besin sayısız faydasıyla da insan sağlığına katkı sunuyor. İşte yapılan bilimsel çalışmalar ışığında dereotu ve maydanozun sağlığa sunduğu katkılar: Dereotu, fosfor, bakır, magnezyum, A ve C vitaminleri ile potasyum, kalsiyum, demir ve çinko yönünden çok zengindir. Bir tutam dereotu bir yetişkinin C vitamini ihtiyacının yüzde 40'ını, A vitamini ihtiyacının ise yüzde 43'nü karşılamaktadır. Mide bulantıları ile karın ağrılarının giderilmesinde etkindir. Ağız kokusuna ve sindirim sistemi problemlerinin tedavi edilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca emziren bayanlar sütü artırmak için dereotu kullanabilirler. Bebek ve çocukların gaz sancılarının giderilmesine de yardımcıdır.: Maydanoz içerdiği esansiyel yağlar aracılığı ile kalıcı iltihaplara karşı etkilidir. İltihaptan kaynaklanan hastalıklara yakalanma oranını düşürür ve bağışıklık sitemini genel anlamda korur.Maydanozun astım hastalığına da iyi geldiği söylenmektedir. Özellikle maydanoz suyunun astım ataklarının şiddetini azalttığı ve bronşları açtığı söylenir.: Maydanoz ile ilgili yapılan birçok araştırma, maydanozun eklem ağrıları ve romatizmaya iyi geldiğini ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra enfeksiyon ve iltihaplara karşı da etkili bir besin kaynağıdır.Maydanozun içeriğindeki damarlar için büyük bir tehdit oluşturan amino asitleri engelliyor ve bu şekilde damar sağlığını korurken, kalp krizine karşı da etkin fayda sunuyor.olarak maydanoz tüketmek, cilt, sindirim sistemi, meme ve prostat kanseri gibi kanserin farklı çeşitlerine yakalanma riskini azaltır.